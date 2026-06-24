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Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρά την εκεχειρία
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Πτήσεις EASA Lufthansa Μέση Ανατολή Ισραήλ

Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρά την εκεχειρία

Λόγο για αστάθεια στη Μέση Ανατολή, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, κάνει η EASA - Η Lufthansa εξετάζει την επαναφορά των πτήσεων στην Τεχεράνη

Αποφύγετε τις πτήσεις πάνω από το Ιράν, συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας, παρά την εκεχειρία
Να συνεχίσουν να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ και τον Λίβανο καλεί τις αεροπορικές εταιρείες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), παρά το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι παραβιάσεων και αποσταθεροποίησης στην περιοχή.

Σύμφωνα με την EASA, η σύσταση για αποφυγή πτήσεων σε ζώνες σύγκρουσης παρατείνεται έως την 1η Ιουλίου, λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή.

Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι είναι πιθανές βραχυπρόθεσμες παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ιδιαίτερα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ και στον γύρω εναέριο χώρο.

Παράλληλα, επισημαίνεται η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Συστάσεις προς αεροπορικές εταιρείες

Η EASA τονίζει ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να αξιολογούν προσεκτικά τους κινδύνους όταν επιχειρούν σε περιοχές όπως το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, η Ιορδανία, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Η Lufthansa εξετάζει επαναφορά πτήσεων προς την Τεχεράνη 

Νωρίτερα πάντως, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο επικεφαλής του ομίλου Lufthansa είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του αεροδρομίου «Ιμάμ Χομεϊνί» έξω από την Τεχεράνη, εκφράζοντας την πρόθεση της εταιρείας να επαναφέρει τις πτήσεις προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αναφορές, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προοπτική αποκατάστασης των αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ευρώπης και Ιράν, μετά από περίοδο περιορισμών λόγω της έντασης στην περιοχή.

Ο όμιλος Lufthansa αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, στον οποίο ανήκουν εταιρείες όπως η Lufthansa, η Eurowings, η ITA Airways και η Austrian Airlines.

Σταδιακό άνοιγμα του ιρανικού εναέριου χώρου

Το Ιράν ξεκίνησε την επαναλειτουργία του ανατολικού εναέριου χώρου τον Απρίλιο, ενώ μόλις αυτόν τον μήνα επεκτάθηκε η πλήρης 24ωρη πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών περιοχών.

Η εναέρια κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά από τις 25 Απριλίου, με την αρχή να γίνεται με πτήσεις προς 15 προορισμούς που εξυπηρετούνται από οκτώ αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων προορισμοί σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ομάν, Κίνα και Ρωσία.

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