Το Πεντάγωνο συνεχίζει τις εκκαθαρίσεις: Ο Χέγκσεθ «τρώει» κορυφαίο διοικητή του αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη

Αναδιοργάνωση στο Πεντάγωνο

Εσωτερικές εντάσεις στο Πεντάγωνο

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Ο κορυφαίος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής στην Ευρώπη αναμένεται να αποχωρήσει πρόωρα από τη θέση του, καθώς φέρεται να αποτελεί το τελευταίο θύμα της εκκαθάρισης ανώτατων αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ υπό τον υπουργό Άμυνας, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλούνται οιΟ στρατηγός, ιδιαίτερα σεβαστός βετεράνος των ειδικών δυνάμεων και κεντρικό πρόσωπο στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να ανακοινώσει την αποχώρησή του μέσα στις επόμενες ώρες.Σύμφωνα με πληροφορίες, οαπομακρύνεται μόλις δύο μήνες μετά την αποπομπή του στρατηγούαπό τη θέση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εξέλιξη που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ.Η απομάκρυνσή του έρχεται σε μια περίοδο που το Πεντάγωνο προετοιμάζεται να υποβαθμίσει το επίπεδο διοίκησης στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα ο πρόεδροςασκεί πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα και τον πόλεμο στην Ουκρανία., στρατηγός τεσσάρων αστέρων με υπηρεσία σε Ιράκ, Συρία και άλλα πεδία επιχειρήσεων, έγινε γνωστός ως ο τελευταίος Αμερικανός στρατιώτης που αποχώρησε από το Αφγανιστάν μετά την απόφαση της κυβέρνησηςγια την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων το 2021.Δεν έχει διευκρινιστεί γιατί ο υπουργός Άμυνας προχώρησε στην απομάκρυνσή του, ωστόσο οέχει επικρίνει δημόσια τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνησηδιαχειρίστηκε την αποχώρηση από το Αφγανιστάν και έχει διατάξει σχετική έρευνα.Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέο σοκ στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, με πρώην ανώτατους αξιωματικούς να μιλούν για κλίμα φόβου που επηρεάζει ολόκληρη την ιεραρχία., ο οποίος έχει επίσης διοικήσει αμερικανικές δυνάμεις στην Αφρική, θεωρείται ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα λόγω της μακράς θητείας του σε επιχειρήσεις υψηλής έντασης.