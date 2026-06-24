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Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λεωφόρος Κηφισού Καραμπόλα

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες όμως σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
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Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/06) στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λιοσίων.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 1 φορτηγό, 1 επιβατηγό και 3 μοτοσυκλέτες. 

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Λόγω του περιστατικού δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες όμως σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία. 

Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων

Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ λόγω του περιστατικού η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσχέρεια.
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