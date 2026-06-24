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Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
Καραμπόλα πέντε οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού: Μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες όμως σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία
Καραμπόλα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/06) στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λιοσίων.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 1 φορτηγό, 1 επιβατηγό και 3 μοτοσυκλέτες.
Λόγω του περιστατικού δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες όμως σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ λόγω του περιστατικού η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσχέρεια.
Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 1 φορτηγό, 1 επιβατηγό και 3 μοτοσυκλέτες.
Λόγω του περιστατικού δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες όμως σημειώθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιοσίων κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ λόγω του περιστατικού η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσχέρεια.
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