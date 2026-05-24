Άνοιξε έρευνα κατά του Άντριου για ανάρμοστη συμπεριφορά στις ιπποδρομίες του Άσκοτ
Το περιστατικό που εξετάζουν οι Αρχές έλαβε χώρα το 2002 στο κορυφαίο κοσμικό γεγονός
Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον Άντριου Μάουντμπατεν-Γουίνδσορ, τον πρωήν πρίγκιπα, σχετικά με καταγγελία ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε μια γυναίκα κατά τις ιπποδρομίες του Άσκοτ.
Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια της ετήσιας ιπποδρομιακής το 2002, ανέφεραν οι Sunday Times.
Δεν είναι σαφές εάν η καταγγελία για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά αναφέρθηκε στους αξιωματικούς τότε ή πιο πρόσφατα.
Την Παρασκευή, η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνά της για τον Μάουντμπατεν-Γουίντσορ ήταν ευρύτερη από ό,τι πολλοί πίστευαν προηγουμένως και ότι κάλυπτε σεξουαλική κακοποίηση.
Συνελήφθη τον Φεβρουάριο, την ημέρα των 66ων γενεθλίων του, και ανακρίθηκε για υποψία κακοδιαχείρισης δημόσιου αξιώματος, σχετικά με τον ρόλο του ως Βρετανού εμπορικού απεσταλμένου.
Μετά το ρεπορτάζ των Sunday Times, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε σχετικά με την έρευνα για παράπτωμα κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος ότι «ακολουθούμε όλες τις λογικές γραμμές έρευνας».
Οι ιπποδρομίες του Άσκοτ είναι ένα από τα κορυφαία γεγονότα της χρονιάς για τη βασιλική οικογένεια, και η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ ήταν επίσης παρούσα στην εκδήλωση το 2002, το έτος του Χρυσού της Ιωβηλαίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές εξακολουθούν να εξετάζουν την καταγγελία μιας γυναίκας ότι μεταφέρθηκε στο Γουίντσορ το 2010 για σεξουαλικούς σκοπούς. Για την ώρα δεν πρόκειται για πλήρη ποινική έρευνα. Η γυναίκα ζει σήμερα στις ΗΠΑ.
