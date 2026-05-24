Το Πακιστάν ελπίζει σε νέα συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Το Πακιστάν ελπίζει σε νέα συνάντηση ΗΠΑ–Ιράν για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει σύντομα νέο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών
Το Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, «ελπίζει» ότι θα φιλοξενήσει «πολύ σύντομα» νέα συνάντηση αντιπροσωπειών των δυο κρατών στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ.
«Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειές του όσο πιο απροκατάληπτα είναι δυνατό κι ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων» των πλευρών, ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.
«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξαιρετικές του προσπάθειες να προωθήσει την ειρήνη και για την πολύ χρήσιμη και παραγωγική τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε νωρίτερα σήμερα με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ, της Ιορδανίας και του Πακιστάν.
Ο Αρχιστράτηγος Σαΐντ Ασίμ Μουνίρ εκπροσώπησε το Πακιστάν στην τηλεφωνική συνομιλία και εκτιμώ ιδιαίτερα τις ακούραστες προσπάθειές του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Οι συζητήσεις παρείχαν μια χρήσιμη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση και τον τρόπο προώθησης των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών προσπαθειών, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.
Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο γύρο συνομιλιών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πακιστανός πρωθυπουργός..
Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα--άκαρπος--γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου με παρόντες ιδίως τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
«Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειές του όσο πιο απροκατάληπτα είναι δυνατό κι ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων» των πλευρών, ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X.
I congratulate President Donald Trump on his extraordinary efforts to pursue peace and for holding a very useful and productive telephone call earlier today, with the leaders of Saudi Arabia, Qatar, Turkiye, Egypt, the UAE, Jordan and Pakistan. Field Marshal Syed Asim Munir…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 24, 2026
«Συγχαίρω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τις εξαιρετικές του προσπάθειες να προωθήσει την ειρήνη και για την πολύ χρήσιμη και παραγωγική τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχε νωρίτερα σήμερα με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ, της Ιορδανίας και του Πακιστάν.
Ο Αρχιστράτηγος Σαΐντ Ασίμ Μουνίρ εκπροσώπησε το Πακιστάν στην τηλεφωνική συνομιλία και εκτιμώ ιδιαίτερα τις ακούραστες προσπάθειές του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Οι συζητήσεις παρείχαν μια χρήσιμη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τρέχουσα περιφερειακή κατάσταση και τον τρόπο προώθησης των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών προσπαθειών, με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή.
Το Πακιστάν θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές του προσπάθειες με απόλυτη ειλικρίνεια και ελπίζουμε να φιλοξενήσουμε πολύ σύντομα τον επόμενο γύρο συνομιλιών», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πακιστανός πρωθυπουργός..
Ο πρώτος και μοναδικός μέχρι σήμερα--άκαρπος--γύρος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στην Ισλαμαμπάντ την 11η Απριλίου με παρόντες ιδίως τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και κορυφαίους ιρανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου του κοινοβουλίου, του απόστρατου αξιωματικού των Φρουρών της Επανάστασης και πολιτικού με αξιοσημείωτη επιρροή Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, καθώς και του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα