Ο Τραμπ συζήτησε με τον Νετανιάχου το υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πιέζει για διπλωματική λύση, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τάσσεται υπέρ επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε χθες Σάββατο ότι συζήτησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας με το Ιράν, «χωριστά» από τηλεφωνική συνδιάλεξη με άλλους ηγέτες κρατών του Κόλπου.
Η συζήτηση «πήγε πολύ καλά», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για αποκλίνουσες θέσεις και στρατηγικές των δυο ανδρών, με δημοσιεύματα να θέλουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ να πιέζει να εξευρεθεί διπλωματική λύση και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να τάσσεται υπέρ της επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Ο Τραμπ διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι έχει ολοκληρωθεί «κατά το μεγαλύτερο μέρος» της η διαπραγμάτευση για να κλειστεί συμφωνία-πλαίσιο για να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, που συμπεριλαμβάνει το ότι θα «ανοίξει» το στενό. Πρόσθεσε ωστόσο ότι η συμφωνία μένει ακόμη να οριστικοποιηθεί από τις ΗΠΑ, το Ιράν και άλλα κράτη.
Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το στενό του Ορμούζ αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου. Απειλές και επιθέσεις εναντίον πλοίων ουσιαστικά παρέλυσαν τη θαλάσσια αρτηρία, οδηγώντας σε θεαματική άνοδο τις τιμές της ενέργειας στις αγορές.
Σε αντίποινα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέβαλαν αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.
Η Τεχεράνη επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ δεν έχει κλείσει. Στην πράξη όμως ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να συντονίζονται με τις ιρανικές αρχές και να πληρώνουν τέλη διέλευσης. Συγκριτικά μικρός αριθμός πλοίων έχει διασχίσει το στενό τις τελευταίες ημέρες.
Το FARS ανέφερε πως η Τεχεράνη συμφώνησε να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό, ώστε να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα--ωστόσο, επέμεινε πως αυτό δεν σημαίνει επαναφορά στην προπολεμική κατάσταση.
