Τραμπ: Συζητάμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας για ειρήνη με το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ θ' ανοίξουν
Ανακοινώσεις σύντομα, υπόσχεται ο Αμερικανός πρόεδρος - Λέει ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και άλλων χωρών είναι προς οριστικοποίηση - Καμία νύξη για τα πυρηνικά της Τεχεράνης
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής το Σάββατο (23/5) ότι πραγματοποίησε τηλεφωνική συνδιάλεξη με ηγέτες πολλών χωρών σχετικά με τη δημιουργία ενός Μνημονίου Κατανόησης που αφορά την Ειρήνη με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί και απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και τις άλλες εμπλεκόμενες χώρες.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και ξεχωριστή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία όπως είπε «πήγε πολύ καλά».
Εκτός από πολλά άλλα στοιχεία της συμφωνίας, τα Στενά του Ορμούζ θ' ανοίξουν, υπογράμμισε ο Τραμπ.
Σημειώνεται ότι στην τηλεφωνική συνδιάλεξη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο βασιλιάς Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν, ο στρατηγός Ασίμ Μουνίρ από το Πακιστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, πηγή με γνώση των συνομιλιών είπε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την πηγή, το σχέδιο πρότασης συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών.
Κορυφαίοι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εγκρίνει το σχέδιο, ανέφερε η πηγή. Εκκρεμεί φυσικά η έγκριση από τους ηγέτες των δύο χωρών.
Εν τω μεταξύ, πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Είναι δε μια «αρκετά συνολική» συμφωνία, που «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου», ανέφεραν οι πηγές.
🚨 "An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh— The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026
