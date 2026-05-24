Κοντά σε μνημόνιο συναντίληψης ΗΠΑ και Ιράν: Διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ, στις καλένδες τα πυρηνικά

Η αντίδραση των ιρανικών ΜΜΕ

Το πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μνημονίου και θα συζητηθεί σε ξεχωριστή διαπραγμάτευση μέσα σε 30 ημέρες μετά την υπογραφή. Η συμφωνία δεν αποτελεί τελική λύση αλλά μνημόνιο κατανόησης, με στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την αποτροπή νέων εντάσεων.

Η ανακοίνωση Τραμπ και η διεθνής επικοινωνία

Η πρωτοβουλία των δύο πλευρών έρχεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης για σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας και ομαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές ενέργειες ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.



Η συμφωνία στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης και στην ενίσχυση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή.