Πώς μια... κατσαρίδα έγινε σύμβολο νεανικής πολιτικής διαμαρτυρίας στην Ινδία και σαρώνει στα social media με 18 εκατ. likes

Το διαδικτυακό αυτό κόμμα συγκέντρωσε γρήγορα εκατομμύρια ακολούθους στα social media, ξεπερνώντας σε ορισμένες πλατφόρμες ακόμη και επίσημους κομματικούς λογαριασμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι λογαριασμοί του αντιμετώπισαν περιορισμούς πρόσβασης στην Ινδία, μετά από νομικές αιτήσεις και ενέργειες.Παρά την ψηφιακή του απήχηση, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δύσκολα θα μεταφραστεί άμεσα σε πραγματική πολιτική ισχύ, καθώς η ινδική πολιτική σκηνή παραμένει κυριαρχούμενη από παραδοσιακούς κομματικούς μηχανισμούς και οργανωμένες δομές εκατομμυρίων μελών.Ωστόσο, η περίπτωση του CJP αναδεικνύει μια ευρύτερη κοινωνική τάση: τη βαθιά απογοήτευση μεγάλου μέρους της νεολαίας, η οποία αισθάνεται πολιτικά υποεκπροσωπούμενη. Στο πλαίσιο αυτό, πολιτικά πρόσωπα όπως η Mahua Moitra, ο Kirti Azad και ο νομικός Prashant Bhushan έχουν κατά καιρούς τοποθετηθεί δημόσια υπέρ ζητημάτων θεσμικής διαφάνειας και πολιτικής λογοδοσίας που συνδέονται με τη γενικότερη συζήτηση.Το CJP, με τη χαρακτηριστική του ειρωνεία και την αισθητική του διαδικτύου, συνδυάζει πολιτική σάτιρα και κοινωνικό σχολιασμό, λειτουργώντας περισσότερο ως καθρέφτης της ψηφιακής γενιάς παρά ως παραδοσιακό πολιτικό εγχείρημα. Για πολλούς νέους χρήστες, η κατσαρίδα δεν είναι απλώς αστείο σύμβολο, αλλά μια μεταφορά επιβίωσης σε ένα περιβάλλον που θεωρούν αβέβαιο και πιεστικό.Αν και παραμένει ασαφές αν το φαινόμενο θα έχει συνέχεια, η ταχύτητα διάδοσής του δείχνει ότι η πολιτική έκφραση στην Ινδία μετασχηματίζεται πλέον και μέσα από τα memes, τη σάτιρα και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας νέες, απρόβλεπτες μορφές δημόσιου λόγου.