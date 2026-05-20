Η φάλαινα Τίμι ξεβράστηκε σε νησί της Δανίας: Επιχείρηση για να την απομακρύνουν μετά την αποτυχημένη απόπειρα διάσωσης

Η υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν το κουφάρι λόγω κινδύνου μόλυνσης - Η φάλαινα έχει διογκωθεί λόγω συσσώρευσης αερίων, καθώς αποσυντίθεται και ορισμένοι φοβούνται ότι μπορεί να εκραγεί





Η Τίμι εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, δύο εβδομάδες μετά από ιδιωτική προσπάθεια διάσωσης της, αφού είχε παραμείνει για εβδομάδες εγκλωβισμένη στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας στη









🇩🇰🐋 Niyżywy wieloryb, kery znolyziōno na brzygu duńskij wyspy Anholt, to humbak ô mianie Timmy. Wczaśnij pŏranŏście rŏzy wylōndowoł na u wybrzyży Niymiec. 🇩🇪#Dania

Η υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν το κουφάρι λόγω κινδύνου μόλυνσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε θα απομακρυνθεί το ζώο.



Την Τετάρτη δεν υπήρξε κάποια νεότερη ενημέρωση ούτε χρονοδιάγραμμα για το πότε ή το πώς θα γίνει η απομάκρυνση. Ωστόσο, οι αρχές είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει τόσο τη διενέργεια νεκροψίας όσο και τη συλλογή πολύτιμων επιστημονικών δειγμάτων για ερευνητικούς σκοπούς.



«Αυτή είναι η φύση. Ξέρω ότι κάποιοι ανησυχούν, αλλά εγώ όχι», είπε η κάτοικος μιλώντας στο BBC.



Παραμένει μυστήριο το πώς η φάλαινα κατέληξε στο νησί, ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Γιουτλάνδης, στο στενό Κατεγκάτ. Η φορτηγίδα που μετέφερε το θηλαστικό από τη Γερμανία το απελευθέρωσε στη θάλασσα περίπου 70 χιλιόμετρα από το βόρειο άκρο της Δανίας.



Η υπόθεση έχει καθηλώσει το γερμανικό κοινό από τις αρχές Μαρτίου και έχει αφήσει τους κατοίκους του Άνχολτ απορημένους με το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον γύρω από την ιστορία.



Ορισμένοι Γερμανοί τουρίστες έφτασαν στο νησί τις τελευταίες ημέρες για να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σχετικά με τη φάλαινα, την οποία κάποια μέσα ενημέρωσης αποκάλεσαν «Τίμι», από την αμμουδιά όπου είχε αρχικά εγκλωβιστεί στην παραλία Τίμεντορφερ. Άλλοι την είχαν ονομάσει «Hope».



Δύο ιδιώτες επιχειρηματίες είχαν ελπίσει ότι θα κατάφερναν να σώσουν τη φάλαινα, όμως οι Γερμανοί ειδικοί προειδοποιούσαν εξαρχής ότι ήταν πολύ αδύναμη και κινδύνευε να πνιγεί. Ήδη από τις αρχές Απριλίου, οι αρχές είχαν δηλώσει ότι δεν υπήρχε πλέον ελπίδα επιβίωσης.



Η φάλαινα εγκλωβίστηκε στον κόλπο του Λίμπεκ, πιθανότατα αφού μπλέχτηκε σε δίχτυα. Μετά από μια πρώτη προσπάθεια διάσωσης, κολύμπησε ανατολικότερα κατά μήκος των ακτών της Βαλτικής και κατέληξε κοντά στο νησί Πόελ, μέχρι που οδηγήθηκε σε φορτηγίδα στα τέλη Απριλίου και μεταφέρθηκε προς τη Βόρεια Θάλασσα.



Αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες για το αν η φάλαινα που βρέθηκε στο Άνχολτ ήταν πράγματι η ίδια που είχε απελευθερωθεί στη θάλασσα, όμως οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πάνω της GPS tracker που είχε τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.