Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό Barakah μετά την επιδρομή drone στο Άμπου Ντάμπι
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα πως ενημερώθηκε από τις αρχές των ΗΑΕ ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότησης στη Μονάδα 3 του πυρηνικού σταθμού του Barakah
Η επίθεση με drone την Κυριακή προκάλεσε πυρκαγιά σε γεννήτρια κοντά στην περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στο δυτικό άκρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με τις αρχές να διαβεβαιώνουν πως δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας ούτε άλλη επίπτωση σχετικά με τα επίπεδα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις.
The IAEA has been informed by the UAE that off-site power was restored to Unit 3 of the Barakah NPP earlier today, following yesterday’s drone strike that caused a fire in an electrical generator near the site.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 18, 2026
Αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς δύο dronesΥπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα εξαπόλυσης μιας επίθεσης με drones που έπληξε μία γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Άμπου Ντάμπι.
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «επιτυχώς» δύο drones, ενώ ένα τρίτο έπληξε μία γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα drones εξαπολύθηκαν από το «δυτικό σύνορο», χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ( International Atomic Energy Agency - IAEA) ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα.
«Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.
Abu Dhabi - A fire broke out outside the Barakah Nuclear Power Plant in Al Dhafra area of Abu Dhabi following a drone attack, UAE officials confirmed. The Abu Dhabi Media Office stated that the fire occurred in an electricity generator located outside the nuclear facility.
