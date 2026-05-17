Έρευνες για την προέλευση των drones μετά την επίθεση κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «επιτυχώς» δύο drones, ενώ ένα τρίτο έπληξε μία γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για να προσδιοριστεί η χώρα εξαπόλυσης μιας επίθεσης με drones που έπληξε μία γεννήτρια έξω από τον πυρηνικό σταθμό Barakah στο Άμπου Ντάμπι.
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «επιτυχώς» δύο drones, ενώ ένα τρίτο έπληξε μία γεννήτρια κοντά στον πυρηνικό σταθμό.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα drones εξαπολύθηκαν από το «δυτικό σύνορο», χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Νωρίτερα η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ( International Atomic Energy Agency - IAEA) ανακοίνωσε ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα.
«Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.
