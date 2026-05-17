Σαουδική Αραβία: Απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής  το πλήγμα κοντά σε πυρηνικό σταθμό των Εμιράτων
Το Ριάντ υποστηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας των Εμιράτων

Η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε σήμερα το πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια "αδελφή" χώρα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ανακοίνωση, το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η επίθεση αυτή αποτελεί "απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής" και εκφράζει την "αλληλεγγύη" του, δηλώνοντας ότι "υποστηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας" των Εμιράτων.

Μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στον πυρηνικό σταθμό στο Μπαράκαχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Σαουδάραβα ομολόγου του, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων.
