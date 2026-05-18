Ακίνητη περιουσία θα εκποιήσει ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη χρηματοδότηση κοινωνικής κατοικίας
Το Δουκάτο της Κορνουάλης, το οποίο αποφέρει στον πρίγκιπα Γουίλιαμ εισόδημα άνω των 20 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, θα εκποιήσει το 20% των ακινήτων του μέσα σε διάστημα 10 ετών.
Υπολογίζεται ότι θα συγκεντρωθούν 500 εκατ. λίρες (περίπου 575 εκατ. ευρώ) θα επενδυθούν σε τοπικές κοινότητες, σε προγράμματα προσιτής στέγασης και περιβαλλοντικά έργα, ανέφεραν οι Times.
Η ακίνητη περιουσία εκτείνεται σε 520.000 στρέμματα σε 19 κομητείες στη Βρετανία και παραχωρείται στον εκάστοτε διάδοχο του θρόνου. Τα τελευταία χρόνια έχει ασκηθεί πίεση για μεγαλύτερη έμφαση στον «κοινωνικό αντίκτυπο».
Σε δήλωσή του ο πρίγκιπας αναφέρει ότι «δεν είμαστε ο παραδοσιακός γαιοκτήμονας, θέλουμε να είμαστε κάτι περισσότερο από αυτό. Υπάρχουν τόσα πολλά καλά που μπορούμε να κάνουμε. Προσπαθώ να βεβαιωθώ ότι δίνω προτεραιότητα σε πράγματα που θα βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις περιοχές».
Ειδικότερα, όπως σημειώνει το BBC, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε πέντε περιοχές όπου το Δουκάτο είναι ιδιοκτήτης γης: το Μπαθ, την Κορνουάλη, το Ντάρτμουρ, τα Νησιά Σίλι και το Κένινγκτον στο νότιο Λονδίνο.
Το Δουκάτο έχει τις ρίζες του στη μεσαιωνική, φεουδαρχική ιδιοκτησία γης, αλλά τελευταία έχει ανανεώσει την εικόνα του με έμφαση στην κοινωνική αξία, όπως η παροχή προσιτής στέγασης και η προστασία του περιβάλλοντος.
Μεταξύ άλλων, ο Γουίλιαμ έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για την καταπολέμηση της αστεγίας, με σχέδια για τη δημιουργία 12.000 κατοικιών ως το 2040.
Σημαντικό ποσό από την εκποίηση της περιουσίας του Δουκάτου θα δοθεί για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως την εγκατάσταση ηλιακών πάνελ σε στέγες.
