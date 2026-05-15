Νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας κατά ηγέτη της Χαμάς, επτά νεκροί μεταξύ τους και ένα παιδί

«Αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα σας βρει», τονίζουν σε μήνυμά τους ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Κατς

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε τον de facto στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Ιζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σε αεροπορική επιδρομή, ανέφεραν ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς.



Η επίθεση είχε στόχο ένα κτίριο κατοικιών στη συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.



Τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων τρεις γυναίκες και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σύμφωνα με πηγές από τη Λωρίδα της Γάζας. Άλλοι 50 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς που είχαν στόχο ένα διαμέρισμα και ένα όχημα.



Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ σκοτώθηκε κατά την επίθεση, για την οποία και οι Times of Israel παραδέχονται ότι ίσως είναι παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ. Πάντως τα πρώτα στοιχεία από αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ, οι «πρώτες ενδείξεις» δείχνουν ότι ο Αλ-Χαντάντ σκοτώθηκε στην επίθεση.



Η ισραηλινή πλευρά έχει δικαιολογήσει τέτοιες επιθέσεις στο παρελθόν, με τον ισχυρισμό ότι οι στόχοι αποτελούσαν ενεργή απειλή για τα στρατεύματα.



Σύμφωνα με τους γιατρούς, από το πρώτο πλήγμα, σε διαμέρισμα στη συνοικία Ριμάλ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα και τραυματίστηκαν πολλά άλλα. Ακολούθησε δεύτερος αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο, όπου σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι.



Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας στην κοινή τους δήλωση γράφουν ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, που διευθύνει την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, γιατί ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023.



«Αυτό είναι σαφές μήνυμα σε όλους τους δολοφόνους που αναζητούν τις ζωές μας: Αργά ή γρήγορα το Ισραήλ θα σας βρει», τονίζουν.



Το Κανάλι 12 είχε αναφέρει ότι η εντολή είχε δοθεί πριν από ημέρες αλλά εκτελέστηκε σήμερα γιατί οι συνθήκες ήταν πρόσφορες.