Τραγωδία στη Βοστώνη: 24χρονη πέθανε μετά από ατύχημα με σκάφος που χρησιμοποίησε χωρίς άδεια
Το σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα στο λιμάνι εκσφενδονίζοντας τους τέσσερις επιβαίνοντες πάνω στα βράχια - Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/5), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα σκάφος προσέκρουσε στην προβλήτα στο λιμάνι της Βοστώνης, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μία 24χρονη και να τραυματιστούν άλλα τρία άτομα.
Σύμφωνα με το nbcboston, η Ελίζαμπεθ «Λίζι» Ντάνκερτ, δύο 23χρονες φίλες της και ένας 40χρονος είχαν βγει στην περιοχή Seaport και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα μικρό σκάφος με δύο κινητήρες του «Freedom Boat Club» χωρίς να έχουν πάρει κάποια άδεια.
Όπως αναφέρουν οι Αρχές, το σκάφος φέρεται να προσέκρουσε στην προβλήτα του διαδρόμου 4R του Διεθνούς Αεροδρομίου Λόγκαν της Βοστώνης, εκσφενδονίζοντάς τους τέσσερις επιβαίνοντες πάνω στα βράχια κατά μήκος της ακτής. Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Βοστώνης (Boston EMS) κατάφερε να διασώσει τους τραυματίες κάτω από δύσκολες συνθήκες, καθώς επικρατούσε σκοτάδι και τα βράχια στην περιοχή ήταν ολισθηρά. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, όπου λίγο αργότερα η Ντάνκερτ υπέκυψε στα τραύματά της. Οι άλλοι τρεις νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
«Το εμπλεκόμενο σκάφος χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια και λειτουργούσε χωρίς τη γνώση και τον έλεγχο του Συλλόγου, πολύ μετά το κλείσιμο του Συλλόγου για την ημέρα. Συνεργαζόμαστε πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο σύλλογος.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε κάποιον για το ατύχημα που στοίχισε τη ζωή της Ντάνκερτ, και οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει τον χειριστή του σκάφους μέχρι στιγμής.
Το Boston EMS έδωσε στο φως της δημοσιότητας μια φωτογραφία του κατεστραμμένου σκάφους στην ακτή του λιμανιού κοντά στην αποβάθρα.
Η οικογένεια της Ντάνκερτ δήλωσε ότι ήταν μια καταπληκτική νεαρή γυναίκα με λαμπρό μέλλον μπροστά της. Αποφοίτησε το 2024 από το Union College της Νέας Υόρκης, όπου έπαιζε ποδόσφαιρο. «Η Λίζι ήταν μια εξαιρετική φοιτήτρια-αθλήτρια που άφησε τεράστιο αποτύπωμα κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της στο Union College. Ο θάνατός της αποτελεί βαθιά απώλεια για την πανεπιστημιακή μας κοινότητα. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια της Lizzie, στους συμφοιτητές της, στους συμπαίκτες της και σε όλους όσους είχαν την τύχη να γνωρίσουν αυτή την υπέροχη νεαρή γυναίκα», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε δήλωσή του.
Η Εισαγγελία της Κομητείας Suffolk διεξάγει έρευνα για τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.
«Το εμπλεκόμενο σκάφος χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια»
«Ήταν μια εξαιρετική φοιτήτρια-αθλήτρια»
