Η επιχείρηση «Epic Fury» του Τραμπ στο Ιράν έγινε σατιρικό arcade game με πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο
Ένα νέο arcade RPG παιχνίδι που συνδυάζει την πολιτική σάτιρα, την retro αισθητική και τον αιχμηρό σχολιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής έχει προκαλέσει αίσθηση. Πρόκειται για το το παιχνίδι με τίτλο Operation Epic Furious: Strait to Hell που δημιουργήθηκε από την ανώνυμη καλλιτεχνική κολεκτίβα The Secret Handshake και αντλεί έμπνευση από την επιχείρηση «Epic Fury» που συνδέεται με τη στρατιωτική κλιμάκωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ προς το Ιράν.
Το παιχνίδι παραπέμπει στα κλασικά RPG της εταιρείας Nintendo και έχει επιρροές από τα παιχνίδια The Legend of Zelda, Final Fantasy και Pokémon. Το video game τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο του Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίος ξεκινά από τον Λευκό Οίκο με αποστολή και στόχο τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Κατά τη διάρκεια της... «περιπέτειας», ο παίκτης αλληλεπιδρά με πρόσωπα της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο Pete Hegseth, ο Kash Patel, ο Marco Rubio, ο JD Vance, αλλά και ο Elon Musk. Ανάμεσα στις αποστολές περιλαμβάνονται η συλλογή βαρελιών πετρελαίου, η αναζήτηση νέων αναρτήσεων για το Truth Social, αλλά και η εύρεση του ελικοπτέρου του Kid Rock.
Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, δεν είναι μόνο το σατιρικό περιεχόμενο αλλά και η τεχνική ποιότητα της παραγωγής. Το παιχνίδι διαθέτει δυναμικό soundtrack, λεπτομερή pixel art γραφικά και σύστημα μάχης που εξελίσσεται όσο προχωρά η ιστορία. Παράλληλα, χρησιμοποιεί τους ίδιους τους μηχανισμούς gameplay για να σχολιάσει πολιτικά ζητήματα: η «πολιτική ισχύς» του χαρακτήρα του Τραμπ λειτουργεί ως μπάρα ζωής που πρακτικά δεν μηδενίζεται ποτέ, υπονοώντας την πολιτική του ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιδράσεις και τα σκάνδαλα.
Παίξτε εδώ το παιχνίδι
Το παιχνίδι δεν αποφεύγει και τις πιο σκοτεινές αναφορές. Εχθροί όπως η «Ιρανή μαθήτρια» παραπέμπουν σε πραγματικά περιστατικά βομβαρδισμών στο Ιράν, ενώ σε αρκετές σκηνές drones ισοπεδώνουν περιοχές του χάρτη, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση ανάμεσα στα καρτουνίστικα γραφικά και τη βία που αναπαρίσταται.
Η The Secret Handshake έχει γίνει γνωστή και στο παρελθόν για παρεμβάσεις κατά της κυβέρνησης Τραμπ, όπως η εγκατάσταση χρυσού αγάλματος που απεικόνιζε τον Τραμπ μαζί με τον Jeffrey Epstein στο National Mall της Ουάσιγκτον, σε στάση εμπνευσμένη από την ταινία Titanic.
Το Operation Epic Furious: Strait to Hell είναι διαθέσιμο online, ενώ τρία πλήρως λειτουργικά arcade cabinets έχουν τοποθετηθεί στο War Memorial της Ουάσιγκτον για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με την ομάδα δημιουργών, ο στόχος του project είναι να αναδείξει πώς «ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα και ψηφιακή ψυχαγωγία», σχολιάζοντας την ολοένα πιο θεαματοποιημένη πολιτική επικοινωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
