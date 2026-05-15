«Είμαι ουρολόγος, όχι... ουφολόγος»: Απίστευτο μπέρδεμα στην αργεντίνικη τηλεόραση σε εκπομπή για τα UFO, δείτε βίντεο

Μία απίστευτη γκάφα σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή, όταν οι παρουσιαστές κάλεσαν κατά λάθος έναν ουρολόγο για να μιλήσει για… UFO - Το μπέρδεμα αποκαλύφθηκε ζωντανά στον αέρα, με τον καλεσμένο να απαντά αφοπλιστικά