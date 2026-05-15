«Είμαι ουρολόγος, όχι... ουφολόγος»: Απίστευτο μπέρδεμα στην αργεντίνικη τηλεόραση σε εκπομπή για τα UFO, δείτε βίντεο
Μία απίστευτη γκάφα σημειώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή, όταν οι παρουσιαστές κάλεσαν κατά λάθος έναν ουρολόγο για να μιλήσει για… UFO - Το μπέρδεμα αποκαλύφθηκε ζωντανά στον αέρα, με τον καλεσμένο να απαντά αφοπλιστικά
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή, όταν οι παρουσιαστές κάλεσαν κατά λάθος έναν… ουρολόγο, πιστεύοντας ότι πρόκειται για ειδικό στα UFO.
Το απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής αφιερωμένης σε εξωγήινες θεωρίες και ανεξήγητα φαινόμενα. Οι παρουσιαστές, θεωρώντας πως συνομιλούν με άνθρωπο που γνωρίζει το θέμα άρχισαν να του απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά με την προέλευση των UFO, αλλά και για τις σπουδές και την εμπειρία του πάνω στο αντικείμενο.
Το viral βίντεοΟ καλεσμένος, διατηρώντας απόλυτα την ψυχραιμία του, έδωσε τελικά τη δική του ξεκαρδιστική απάντηση στον αέρα της εκπομπής: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας αμηχανία στους παρουσιαστές και γέλια στους τηλεθεατές.
Όπως ήταν φυσικό το βίντεο από τη γκάφα έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν χιουμοριστικά το απίθανο μπέρδεμα της παραγωγής.
@protothema.gr ❗ Σκηνές απείρου κάλλους στην αργεντίνικη τηλεόραση: Παρουσιαστές εκπομπής για UFO κάλεσαν κατά λάθος ουρολόγο για να αναλύσει… εξωγήινους. Μάλιστα, τον ρωτούσαν live πού σπούδασε και πώς γνωρίζει τόσα πολλά για τα UFO, με τον ίδιο να απαντά ψύχραιμα: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος. Ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είναι το ίδιο». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
