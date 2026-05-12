Νεπαλέζος σέρπα σκοτώθηκε μετά από πτώση σε χαράδρα στο Έβερεστ, ο πέμπτος συνολικά νεκρός από την αρχή της σεζόν
ΚΟΣΜΟΣ
Έβερεστ Ορειβάτης Σέρπα αναρριχητής Νεπάλ Νεκρός

Νεπαλέζος σέρπα σκοτώθηκε μετά από πτώση σε χαράδρα στο Έβερεστ, ο πέμπτος συνολικά νεκρός από την αρχή της σεζόν

Σύμφωνα με τις Αρχές του Νεπάλ, η υψηλότερη κορυφή του κόσμου παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική για τους ορειβάτες παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, 492 άδειες αναρρίχησης έχουν εκδοθεί μέχρι τώρα

Νεπαλέζος σέρπα σκοτώθηκε μετά από πτώση σε χαράδρα στο Έβερεστ, ο πέμπτος συνολικά νεκρός από την αρχή της σεζόν
Νέος θάνατος σημειώθηκε στο Έβερεστ, καθώς ένας Νεπαλέζος οδηγός σέρπα έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε παγετώδη χαράδρα, ανεβάζοντας σε τρεις τους νεκρούς των τελευταίων δύο εβδομάδων και σε πέντε συνολικά από την αρχή της ορειβατικής σεζόν στο υψηλότερο βουνό του κόσμου, αναφέρει το Reuters

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αξιωματούχους του Νεπάλ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στις μετακινήσεις δεν φαίνεται να αποτρέπουν τους ορειβάτες από το να επιχειρούν αναβάσεις στην κορυφή των Ιμαλαΐων.


Γλίστρησε κι έπεσε σε παγετώδη χαράδρα

Η αξιωματούχος του Τμήματος Τουρισμού του Νεπάλ, Νίσα Θάπα Ραουάτ, δήλωσε ότι ο 21χρονος Φούρα Γκιάλζεν Σέρπα σκοτώθηκε αφού γλίστρησε στο χιόνι και έπεσε σε παγετώδη χαράδρα κοντά στο Camp III του Έβερεστ, σε υψόμετρο περίπου 7.200 μέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με αξιωματούχους ορειβατικών αποστολών, ο 35χρονος Νεπαλέζος ορειβάτης Μπιτζάι Γκιμίρε Μπισουακάρμα έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης εγκλιματισμού στον παγετώνα Κούμπου, ενώ ο 51χρονος Λάκπα Ντέντι Σέρπα πέθανε νωρίτερα αυτόν τον μήνα καθ’ οδόν προς τη βάση του βουνού.

Την προηγούμενη εβδομάδα έχασαν επίσης τη ζωή τους δύο ξένοι ορειβάτες σε γειτονικές κορυφές των Ιμαλαΐων. Ο 53χρονος Αμερικανός Γιόχανεσεν Σέλεϊ πέθανε στο όρος Μακάλου, την πέμπτη υψηλότερη κορυφή του κόσμου με ύψος 8.463 μέτρα, ενώ ο Ντέιβιντ Ρόνμπινεκ από την Τσεχία πέθανε στο κοντινό Μακάλου II, το οποίο φτάνει τα 7.678 μέτρα. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τον Απρίλιο, ένα τεράστιο κομμάτι πάγου, μαζί με μικρότερους όγκους, καθυστέρησε κατά σχεδόν δύο εβδομάδες το άνοιγμα της διαδρομής προς την κορυφή του Έβερεστ, αφήνοντας εκατοντάδες ορειβάτες εγκλωβισμένους στη βάση του βουνού.


Το Έβερεστ συνεχίζει να είναι... ελκυστικό παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, ο αξιωματούχος του Τμήματος Τουρισμού του Νεπάλ, Χίμαλ Γκαουτάμ, δήλωσε ότι παρά τις διεθνείς αναταράξεις, το Έβερεστ εξακολουθεί να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.

Κλείσιμο
«Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει επηρεάσει τα ταξίδια, τον τουρισμό και την πεζοπορία, το Έβερεστ συνεχίζει να προσελκύει ολοένα και περισσότερους ορειβάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Νεπάλ έχει ανοίξει περισσότερες από 400 κορυφές των Ιμαλαΐων για αναρριχητικές αποστολές, ωστόσο οι πιο δημοφιλείς παραμένουν λίγο περισσότερες από δύο δωδεκάδες κορυφές, μεταξύ αυτών και το Έβερεστ, που φτάνει τα 8.849 μέτρα ύψος.


492 άδειες αναρρίχησης για το Έβερεστ κατά τη φετινή περίοδο

Σύμφωνα με τον Γκαουτάμ, οι αρχές έχουν εκδώσει 492 άδειες αναρρίχησης για το Έβερεστ κατά τη φετινή περίοδο αναβάσεων, από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, με κόστος 15.000 δολάρια ανά άδεια. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τις 478 άδειες που είχαν δοθεί το 2023, οι οποίες επίσης ξεπερνούσαν τα επίπεδα των δύο επόμενων ετών.

Σημειώνεται ότι το Νεπάλ, που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια, τα εμβάσματα και τον τουρισμό, βασίζεται σημαντικά και στον ορειβατικό τουρισμό ως πηγή εσόδων και απασχόλησης.

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης