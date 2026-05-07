Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο
Νέο περιστατικό μετά το βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο
Το περιστατικό, που έγινε γνωστό ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε οργή σε πολλούς Λιβανέζους, ενώ σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Kan, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.
🇮🇱🇱🇧 Israel said the soldier who placed a cigarette into the mouth of a statue of the Virgin Mary in southern Lebanon will be disciplined.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 6, 2026
Given the number of times Israeli soldiers have desecrated Christian icons in Lebanon, the "discipline" will probably a stern talk about how… https://t.co/d7GTp9hlJj pic.twitter.com/MgQcNid4Fg
Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες καταγράφονται να προβαίνουν σε ενέργειες που θεωρούνται προσβλητικές απέναντι σε χριστιανικά σύμβολα στον νότιο Λίβανο.
Καταγγελίες για βεβηλώσεις σε χριστιανικά χωριάΤο νέο συμβάν έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής, όπου σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταστραφεί αγάλματα του Χριστού, σταυροί και εκκλησίες, ενώ έχουν σημειωθεί και καταστροφές κατοικιών χωρίς προφανή λόγο.
Video of the statue of Jesus destroyed by the Israeli soldier in Lebanon— Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2026
The matter is being investigated by the IDF, but considering there were only 3 indictments and 1 conviction of Israeli soldiers in Gaza, I wouldn't hold my breath https://t.co/LEqVn9ri9m pic.twitter.com/icOUGEQ1ct
Ιδιαίτερη ένταση είχε προκαλέσει πρόσφατα βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία της πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο.
Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον διορισμό ειδικού πρέσβη με αποστολή την επικοινωνία με τον χριστιανικό κόσμο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διεθνούς κριτικής, ενώ είχε τοποθετηθεί σχετικά ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
