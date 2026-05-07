Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λίβανος Παναγία Άγαλμα Βεβήλωση

Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο

Νέο περιστατικό μετά το βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο

Ισραηλινός στρατιώτης έβαλε τσιγάρο στο στόμα αγάλματος της Παναγίας στον Λίβανο
12 ΣΧΟΛΙΑ
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον Λίβανο φωτογραφία που δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καπνίζει δίπλα σε άγαλμα της Παναγίας σε χωριό του νότιου Λιβάνου, έχοντας τοποθετήσει δεύτερο τσιγάρο στο στόμα του θρησκευτικού αγάλματος.

Το περιστατικό, που έγινε γνωστό ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε οργή σε πολλούς Λιβανέζους, ενώ σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Kan, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και εξετάζει το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό.



Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό το τελευταίο διάστημα κατά το οποίο Ισραηλινοί στρατιώτες καταγράφονται να προβαίνουν σε ενέργειες που θεωρούνται προσβλητικές απέναντι σε χριστιανικά σύμβολα στον νότιο Λίβανο.

Καταγγελίες για βεβηλώσεις σε χριστιανικά χωριά

Το νέο συμβάν έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών για παραβιάσεις και φθορές σε χριστιανικά χωριά της περιοχής, όπου σύμφωνα με κατοίκους και τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν καταστραφεί αγάλματα του Χριστού, σταυροί και εκκλησίες, ενώ έχουν σημειωθεί και καταστροφές κατοικιών χωρίς προφανή λόγο.



Ιδιαίτερη ένταση είχε προκαλέσει πρόσφατα βίντεο στο οποίο Ισραηλινός στρατιώτης εμφανιζόταν να καταστρέφει άγαλμα του Χριστού που βρισκόταν στην πλατεία της πόλης Αϊ Εμπέλ στον νότιο Λίβανο.

Μετά τις αντιδράσεις που ακολούθησαν, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει τον διορισμό ειδικού πρέσβη με αποστολή την επικοινωνία με τον χριστιανικό κόσμο, σε μια προσπάθεια περιορισμού της διεθνούς κριτικής, ενώ είχε τοποθετηθεί σχετικά ακόμα και ο πρόεδρος της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης