Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχεται ότι μέλος του χτυπούσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο
Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχεται ότι μέλος του χτυπούσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο

Η συμπεριφορά «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, λένε οι IDF για το περιστατικό που προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα

Ο στρατός του Ισραήλ παραδέχεται ότι μέλος του χτυπούσε με σφυρί άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο
59 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν την Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο, διαβεβαιώνοντας πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».

Το επιτελείο ανέφερε μέσω του X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη «δεν συνάδει με τις αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Αναφερόταν σε φωτογραφία η οποία έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κι εικονίζει ένστολο να χτυπά με σφυρί πεσμένο άγαλμα που εικονίζει τον Ιησού πάνω στον σταυρό του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, πρόσθεσε, ο στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Περίπου ο ένας στους τρεις πολίτες του Λιβάνου είναι χριστιανός.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε αυτή που αποκαλεί «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίζει να καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, ιδίως χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.
59 ΣΧΟΛΙΑ

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Δείτε Επίσης