Η κλοπή του αιώνα που μας άφησε άφωνους

Ο πρωταγωνιστής: ο πρώην πιλότος της Formula 1, Adrian Sutil. Οι «ήρωες» της κλοπής: μέλη της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner.

Η αρχή: ένα τηλεφώνημα από κάποιον που αποκαλείτο «Βλαντίμιρ»

Η ιστορία ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2025, όταν κατατέθηκε μήνυση στον εισαγγελέα της Στουτγάρδης για την εξαφάνιση εννέα πολυτελών αυτοκινήτων από το ιδιωτικό γκαράζ του Sutil στο Μονακό. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του πρώην πιλότου, Dirk Schmitz, το κακό άρχισε με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα από άτομο που αποκαλέστηκε «Βλαντίμιρ» και ισχυρίστηκε ότι ανήκε στην οργάνωση Wagner. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο και άκρως εκβιαστικό: τα αυτοκίνητα θα παραδίδονταν, είτε με τη θέλησή τους είτε χωρίς αυτή...





Λίγες μέρες μετά, αρκετοί άνδρες εμφανίστηκαν στο γκαράζ. Η οικογένεια Sutil δέχθηκε σωματικές απειλές. «Το μήνυμα ήταν σαφές — τα αυτοκίνητα έξω, αλλιώς…», δήλωσε ο Schmitz στο γερμανικό περιοδικό Auto Motor und Sport. Η οικογένεια δεν αντέστηκε. Τα οχήματα φόρτωσαν και εξαφανίστηκαν.

Τον Ιανουάριο του 2026 ο Sutil πήγε στην αστυνομία του Μονακό για να καταγγείλει ότι ο ίδιος και η οικογένειά του βρίσκονται υπό συνεχείς απειλές για τη ζωή τους από μέλη της Wagner. Η υπόθεση είχε πλέον ξεφύγει από κάθε κανονικό πλαίσιο.

Εκλάπη ένα μουσείο τροχών

Η λίστα των εκλαπέντων αυτοκινήτων είναι από μόνη της αρκετή για να προκαλέσει ίλιγγο. Το «διαμάντι» της συλλογής και το αντικείμενο της μεγαλύτερης αναζήτησης είναι το Koenigsegg Agera One:1 — ένα από τα επτά αντίτυπα που κατασκευάστηκαν ποτέ στον κόσμο, αξίας που εκτιμάται μεταξύ 10 και 22 εκατομμυρίων δολαρίων. Το συγκεκριμένο αντίτυπο φέρει αριθμό πλαισίου #7107, κατασκευασμένο με χαρακτηριστικό αμάξωμα από διαφανή ανθρακονήματα και εμβληματικές ροζ ρίγες — στοιχεία που το καθιστούν πρακτικά αδύνατο να κυκλοφορήσει ή να πουληθεί ανοιχτά οπουδήποτε στον κόσμο.

Μαζί με το Agera One:1 εξαφανίστηκαν και ένα Koenigsegg Regera, μια Rolls-Royce Phantom, μια Ferrari California, αρκετές Lamborghini και Porsche, καθώς και — ίσως το πιο συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι της υπόθεσης — μια Mercedes-Benz 600 που ανήκε κάποτε στον Elvis Presley. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των εννέα οχημάτων ανέρχεται σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ — αν και η πραγματική τους αξία στη σημερινή αγορά υπερβαίνει κατά πολύ αυτό το νούμερο.

Ο Sutil και η βεβαρημένη ιστορία του

Ο Adrian Sutil αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2007 έως το 2014 με τις ομάδες Spyker, Force India και Sauber, χωρίς να κατορθώσει να κερδίσει αγώνα, αλλά έχοντας ωστόσο μπει στο βάθρο μία φορά. Εκτός πίστας, όμως, κατέγραφε εντυπωσιακότερες επιδόσεις ως συλλέκτης αυτοκινήτων. Η γκαλερί του περιλάμβανε αριστουργήματα όπως Bugatti Chiron Pur Sport, Veyron Grand Sport, Ferrari LaFerrari Aperta, Monza SP1, Enzo και 488 Pista, Pagani Huayra, Lamborghini Reventon Roadster (ένα από τα 15 κατασκευασμένα), McLaren Senna LM και πολλά άλλα που δεν έχουν έρθει ποτέ στο φως της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο Sutil έχει ένα βεβαρημένο νομικό ιστορικό. Γερμανικές αρχές είχαν ήδη κατασχέσει 20 οχήματα αποθηκευμένα σε Γερμανία, Ελβετία και Μονακό, στο πλαίσιο ερευνών για κατηγορίες απάτης και υπεξαίρεσης σχετικές με τη χρηματοδότηση αγοράς αυτοκινήτων. Τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τη γερμανική BILD, ο πρώην πιλότος συνελήφθη προληπτικά στο πλαίσιο αυτών των ερευνών.

Σύμφωνα με την εκδοχή που διερευνούν οι αρχές, ο Sutil είχε ζητήσει τη «βοήθεια» και προστασία της Wagner για τα αυτοκίνητα που δεν είχαν κατασχεθεί — και στη συνέχεια δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τους μισθοφόρους. Η αντίδρασή τους ήταν αμείλικτη.

Interpol και διεθνές ανθρωποκυνηγητό

Η κλίμακα της υπόθεσης έχει προ πολλού ξεφύγει από τις αστυνομικές αρχές του Μονακό. Η Interpol έχει αναλάβει τη διεθνή συντονιστική διερεύνηση, ενώ η Κρατική Αστυνομία της Βάδης-Βυρτεμβέργης (LKA) έχει εξαπολύσει διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Sutil. Αρχές σε Γερμανία και Μονακό συνεργάζονται παράλληλα, ενώ εικάζεται ότι τα αυτοκίνητα έχουν ήδη μεταφερθεί εκτός Μονακό, πιθανότατα σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή και στη Ρωσία. Ένα μόνο όχημα από τα εννέα αναφέρεται ότι ανακτήθηκε.

Το αδύνατο έγκλημα

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι η κλοπή αυτή είναι ταυτόχρονα τολμηρή και επί της ουσίας ανεκτέλεστη σε λογικό βάθος χρόνου. Το Koenigsegg Agera One:1 με τις ροζ ρίγες και το διαφανές αμάξωμα είναι πιθανώς το πιο αναγνωρίσιμο αυτοκίνητο στον πλανήτη. Δεν μπορεί να οδηγηθεί σε δρόμο, να εκτεθεί σε έκθεση ή να πουληθεί χωρίς να ενεργοποιηθεί αμέσως συναγερμός σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η μόνη λογική εξήγηση, σύμφωνα με ειδικούς, είναι ότι το αυτοκίνητο κρατείται κλειστό κάπου, ως «ανείπωτο τρόπαιο» — ή ως μέσο πίεσης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή. Κανένας δεν έχει συλληφθεί, κανένα από τα σημαντικά αυτοκίνητα δεν έχει ανακτηθεί, και το σπανιότερο hypercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ βρίσκεται κάπου στο σκοτάδι — ενώ







