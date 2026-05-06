Ετσι βγάζει δισεκατομμύρια η Τουρκία
Υπάρχουν κράτη που αγοράζουν όπλα και υπάρχουν κράτη που τα πουλάνε. Η Τουρκία, με μια επιμονή που αγγίζει τα όρια της εμμονής, επέλεξε εδώ και δύο δεκαετίες τον δεύτερο δρόμο — και σήμερα μετράει τα αποτελέσματα της επιλογής αυτής με αριθμούς που εντυπωσιάζουν ακόμη και τους πιο δύσπιστους αναλυτές.
Οι εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού, που το 2002 δεν ξεπερνούσαν τα 248 εκατομμύρια δολάρια, ξεπέρασαν για πρώτη φορά το ένα δισεκατομμύριο το 2011 και έφτασαν τα 7,15 δισ. το 2024. Παράλληλα, ο αριθμός των αμυντικών προγραμμάτων που εκτελούνται έχει αυξηθεί από 62 το 2002 σε πάνω από 1.300 σήμερα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
Μέσα στο 2025, οι εξαγωγές για τους πρώτους έντεκα μήνες έφτασαν τα 7,45 δισ. δολάρια — ήδη πάνω από το ρεκόρ ολόκληρου του 2024 — σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση. Για το σύνολο του 2025, οι εξαγωγές έκλεισαν στα 8,5 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 30% για πέντε συνεχόμενα χρόνια
