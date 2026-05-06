Πέντε νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στην Κριμαία
Το πλήγμα σημειώθηκε στο Τζανκόι ενόψει μονομερούς κατάπαυσης του πυρός από το Κίεβο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην προσαρτημένη στη Ρωσική Ομοσπονδία από το 2014 χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε δέκα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Σεργκέι Αξιόνοφ.

Η επίθεση έγινε χθες βράδυ στην κοινότητα Τζανκόι, σύμφωνα με την πηγή.



Σημειώθηκε καθώς οι αρχές στην Ουκρανία, που έκαναν λόγο χθες για πάνω από είκοσι νεκρούς σε ρωσικούς βομβαρδισμούς, αναμενόταν να θέσουν σε εφαρμογή μονομερή κατάπαυση του πυρός τα μεσάνυχτα.
