Γεύματα στους φοιτητές με μόλις 1 ευρώ προσφέρουν τα γαλλικά πανεπιστήμια

Τα γαλλικά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να προσφέρουν γεύματα με μόλις 1 ευρώ σε όλους τους φοιτητές, ανεξαρτήτως εισοδήματος, μέτρο που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών.

Οι φοιτητικές ενώσεις πίεζαν για την επέκταση της τιμής του 1 ευρώ (από τα 3,3 ευρώ που κοστίζει συνήθως) για ένα γεύμα με ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο σε όλους τους φοιτητές, που ως τότε ήταν διαθέσιμο μόνο σε όσους είχαν χαμηλό εισόδημα ή λάμβαναν οικονομική ενίσχυση.

Έρευνα που διεξήγαγε φοιτητική ένωση τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι το 48% είχε μείνει χωρίς φαγητό για οικονομικούς λόγους και στο 23% αυτό συνέβη «αρκετές φορές τον μήνα».

Οι φοιτητές που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα των γευμάτων του 1 ευρώ ήταν περίπου 667.000 το 2024, αυξημένοι κατά 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά διατέθηκαν πάνω από 46 εκατ. γεύματα μειωμένης και κανονικής τιμής, σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης πανεπιστημιακών εστιατορίων Crous.

Στο AFP μίλησε ο 18χρονος φοιτητές Αλέξανδρος Ιωαννίδης που είπε ότι το μέτρο θα μειώσει στο δραστικά τα μηνιαία έξοδά του για φαγητό στην καντίνα. Τα χρήματα που θα εξοικονομεί θα τα ξοδεύει για εξόδους ή φαγητό σε εστιατόριο.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διαθέσει 120 εκατ. ευρώ το 2027 για τη στήριξη του προγράμματος.