Δύο γυναίκες νεκρές σε πλοίο με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη
ΚΟΣΜΟΣ
Βρετανία Γαλλία Μετανάστες Μάγχη

Δύο γυναίκες νεκρές σε πλοίο με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη

Άλλοι 17 από τους 82 επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά ή βαρύτερα

Δύο γυναίκες νεκρές σε πλοίο με μετανάστες που διέσχιζε τη Μάγχη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη από τη Γαλλία με σκάφος, ανέφεραν οι Αρχές της Γαλλίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 82 άνθρωποι, προσάραξε σε παραλία στη βόρεια Γαλλία το πρωί της Κυριακής.

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών και πιθανώς από το Σουδάν, βρέθηκαν νεκρές μέσα στο σκάφος, δήλωσαν οι τοπικές Αρχές του Πα-ντε-Καλέ.

Άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και 14 πιο ελαφρά, αναφέρει ακόμη το BBC.

Για τις συνθήκες του θανάτου έχει αρχίσει έρευνα από τις γαλλικές Αρχές.

Κατά τις τελευταίες διαβάσεις της Μάγχης, 597 μετανάστες σε έξι μικρά σκάφη έφτασαν στη Βρετανία τις τελευταίες επτά ημέρες.

Τον Απρίλιο, η Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν νέα συμφωνία ύψους 662 εκατομμυρίων λιρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μικρών σκαφών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, αστυνομικοί με ειδική εκπαίδευση για την καταστολή ταραχών θα αποσταλούν σε παραλίες της Γαλλίας, σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η παράνομη διέλευση μεταναστών από τη Μάγχη.

Κλείσιμο
Τα τελευταία τρία χρόνια, οι διαβάσεις έχουν αυξηθεί: 41.472 άτομα έφτασαν στη Βρετανία με μικρά σκάφη μόνο το 2025.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ποιος βοηθά μια επιχείρηση να αξιοποιήσει σωστά την τεχνολογία;

Καθώς τα εργαλεία πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία διεισδύει σε κάθε επιχειρησιακή λειτουργία, η ανάγκη για ξεκάθαρη κατεύθυνση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό: Ποιος μπορεί να συνδέσει το business με την Τεχνολογία στο επίπεδο των αποφάσεων;

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης