Τρομακτικό βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στη Νέα Υόρκη με αστυνομικούς να εκτοξεύονται από το ωστικό κύμα
ΚΟΣΜΟΣ
Αστυνομικοί NYPD Νέα Υόρκη Έκρηξη

1 ΣΧΟΛΙΟ
Σοκ προκαλεί το βίντεο από έκρηξη σε σπίτι στο Κούινς της Νέας Υόρκης που έκανε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο να εκτοξευθούν από το ωστικό κύμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ αστυνομικοί του NYPD είχαν δεχθεί κλήση για άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι και μυρωδιά βενζίνης.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ελαφρά συνολικά οχτώ αστυνομικοί που υπέστησαν εγκαύματα και τραύματα στο κεφάλι.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας σε μια από τις στολές των αστυνομικών, η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας εκ των ενστόλων άνοιξε την πόρτα του σπιτιού.

NYPD officers hit by house explosion in Queens


«Είστε καλά παιδιά;» ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς με τους συναδέλφους του να προσπαθούν να συνέλθουν μέσα από τα συντρίμμια.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται ένας εκ των αστυνομικών να βοηθάει δύο μικρά παιδιά να βγουν από το σπίτι ενώ άλλα άτομα βγαίνουν τρεκλίζοντας.

Κλείσιμο
«Θέλω να είμαι σαφής: Ήμασταν πολύ τυχεροί σήμερα», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το σπίτι κατέρρευσε μετά την έκρηξη ενώ ζημιές υπέστησαν και γειτονικά σπίτια.
Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

