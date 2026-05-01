Ακόμη δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν στη Φλόριντα και στο Τέξας
Θανατική ποινή ΗΠΑ

Ένας από τους δύο είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, ενώ υποστήριζε όλα αυτά τα χρόνια την αθωότητά του

Δυο άνδρες καταδικασμένοι στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκαν την Πέμπτη στη Φλόριντα και το Τέξας, ο πρώτος αφού πέρασε σχεδόν 50 χρόνια εν αναμονή της θανάτωσής του.

Στη Φλόριντα, ο Τζέιμς Χίτσκοκ, 70 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1977, για υπόθεση φόνου μια χρονιά νωρίτερα, με θύμα τη Σίνθια Ντρίγκερς, 13 ετών, προγονή του αδελφού του. Δήλωνε αθώος για τον φόνο, που έλεγε ότι διαπράχθηκε από τον αδελφό του. Εκτελέστηκε στις 18:12.

Στο Τέξας, ο Τζέιμς Μπρόουντναξ, 37 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 2008, για τους φόνους δυο μουσικών παραγωγών, του Στίβεν Σουάν και του Μάθιου Μπάτλερ. Εκτελέστηκε στις 18:47.

Οι δυο εκτελέσεις αύξησαν στις δέκα το σύνολο από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Σε όλες χρησιμοποιήθηκαν θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα. Οι περισσότερες, συγκεκριμένα έξι, έγιναν στη Φλόριντα.

Πέρυσι στις ΗΠΑ έγιναν συνολικά 47 εκτελέσεις. Ο αριθμός τους ήταν υπερδιπλάσιος σε σύγκριση με τις περίπου 20 τον χρόνο κατά μέσον όρο την τελευταία δεκαετία κι ο υψηλότερος μετά τις 52 το 2009. Οι περισσότερες έγιναν στη Φλόριντα (για την ακρίβεια 19).

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι εκτελέσεις στη χώρα γίνονται με θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα (39 το 2025). Πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024 και ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου. Άλλες τρεις έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα, για πρώτη φορά στις ΗΠΑ από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις -τη Καλιφόρνια, το Όρεγκον και Πενσιλβάνια- εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της, δυνάμει αποφάσεων των κυβερνητών τους.
Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

