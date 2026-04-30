Δείτε βίντεο: Οι IDF κατέστρεψαν σήραγγα 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με πάνω από 20 τόνους εκρηκτικά
Χεζμπολάχ IDF Καταστροφή Σήραγγα Λίβανος Βίντεο

Δείτε βίντεο: Οι IDF κατέστρεψαν σήραγγα 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με πάνω από 20 τόνους εκρηκτικά

Εντυπωσιακές εικόνες από την καταστροφή της σήραγγας όπου εντοπίστηκαν επιχειρησιακά δωμάτια και όπλα, ενώ η ισραηλινή πολεμική αεροπορία συνεχίζει τις επιθέσεις στον Νότιο Λίβανο

Δείτε βίντεο: Οι IDF κατέστρεψαν σήραγγα 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με πάνω από 20 τόνους εκρηκτικά
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα εντυπωσιακό βίντεο από την καταστροφή μια υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ που ξεπερνούσε τα 140 μέτρα έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF.

Συγκεκριμένα, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων και της μονάδας Γιαχαλάμ υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας κατέστρεψαν σήμερα το πρωί (Πέμπτη), χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών, μια υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ συνολικού μήκους άνω των 140 μέτρων στην περιοχή Ρας Μπίντα στο νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, σε αυτή εντοπίστηκαν δωμάτια διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα και πολλά όπλα βρέθηκαν στη σήραγγα. Η σήραγγα έχει χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ για την προώθηση τρομοκρατικών σχεδίων.

השמדת מנהרת תת"ק | את"צ

Επιπλέον, τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, υπό την καθοδήγηση των δυνάμεων της μεραρχίας, επιτέθηκε σε αριθμό ενόπλων της Χεζμπολάχ και υποδομών της οργάνωσης. 

תקיפת מחבלי חיזבאללה | את"צ
8 ΣΧΟΛΙΑ

