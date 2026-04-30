Σε γιορτινή ατμόσφαιρα η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλας μετά από 7 χρόνια
Οι πτήσεις είχαν διακοπεί το 2019, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν τις αεροπορικές μετακινήσεις προς τη Βενεζουέλα
Εμπορική επιβατική πτήση αναχώρησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό τη Βενεζουέλα το πρωί της Πέμπτης, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκατάστασης των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNN, η πρώτη πτήση της American Airlines αναχώρησε από το Μαϊάμι με προορισμό το Καράκας, σε μια διαδρομή διάρκειας περίπου τριών ωρών και τριάντα λεπτών. Το αεροσκάφος απογειώθηκε στις 10:16 τοπική ώρα και προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ στις 13:36 τοπική ώρα, ενώ προβλέπεται επιστροφή στο Μαϊάμι την ίδια ημέρα.
Η American Airlines ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη αμερικανική αεροπορική εταιρεία που επαναφέρει καθημερινά δρομολόγια προς τη χώρα της Νότιας Αμερικής, χρησιμοποιώντας αεροσκάφος Embraer 175.
Η πληρότητα της πτήσης έφτασε περίπου στα δύο τρίτα, λόγω περιορισμών βάρους, με τους περισσότερους επιβάτες να είναι δημοσιογράφοι και αξιωματούχοι.
Η American Airlines είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να επαναφέρει τη γραμμή τον Ιανουάριο, την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει εντολή για την επανεκκίνηση των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βενεζουέλα.
Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία, με ενδεικτικό κόστος άνω των 1.000 δολαρίων για ταξίδι με επιστροφή εντός Μαΐου.
Ανάλογη εικόνα επικράτησε και στο διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας, περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, όπου η άφιξη της πτήσης συνοδεύτηκε από μουσική.
Οι πτήσεις είχαν διακοπεί το 2019, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν τις αεροπορικές μετακινήσεις προς τη Βενεζουέλα. Η απαγόρευση ήρθη πριν από δύο εβδομάδες, μετά από αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας.
Η ατμόσφαιρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι πριν την αναχώρηση ήταν εορταστική, με μουσική, παραδοσιακά εδέσματα και διακόσμηση στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας. Υπάλληλος ελέγχου ασφαλείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είχε καιρό να δει το Καράκας ως προορισμό.
✈️ FIRST DIRECT COMMERCIAL FLIGHT FROM THE U.S. ➡️ VENEZUELA IN 7 YEARS.— The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026
Thank you, President Trump! 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/meAZqTv1Ra
