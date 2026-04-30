Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Ρομπότ «τρελάθηκε» σε σχολική γιορτή στην Κίνα, δείτε βίντεο
Απροσδόκητη τροπή πήρε η παρουσία ρομπότ σε σχολική εορτή στη νοτιοδυτική Κίνα όταν το ανθρωποειδές «τρελάθηκε» και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα.
Αν και στην αρχή του βίντεο το ρομπότ φαίνεται να εκτελεί τις προγραμματισμένες χορευτικές κινήσεις και λακτίσματα πολεμικών τεχνών, η συνέχεια εξελίχθηκε διαφορετικά όταν δεκάδες μαθητές άρχισαν να τρέχουν για να εκτελέσουν μια χορογραφία με το ανθρωποειδές.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, δευτερόλεπτα μετά την προσέγγιση των μαθητών, το ρομπότ άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα με αρκετά από τα παιδιά να προσπαθούν να απομακρυνθούν για να αποφύγουν κάποιο χτύπημα.
Τελικά παρενέβη ο χειριστής του ρομπότ που το πήρε στα χέρια του και το απομάκρυνε για να αποφύγει τα χειρότερα.
Δείτε το βίντεο
Robot goes rogue at a school sports day in Xinjiang, charging into a dance formation and throwing punches! Maybe This year’s sports day tech level is too high!😂 pic.twitter.com/5khe1uBbR8— Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 29, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
