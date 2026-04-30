Καβγάς για το φόρεμα της συζύγου του Χέγκσεθ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: «Είναι από το Temu» την κατηγορούν

«Ένας σοσιαλιστής προσπαθεί να χλευάσει κάποιον επειδή δεν ξόδεψε 10.000 δολάρια σε ένα φόρεμα μιας χρήσης;» υπερασπίστηκαν την Τζένιφερ Ροσέ χρήστες του Χ





Credits: Annabelle Gordon/Sipa USA via Reuters Connect



Μπορεί το κεντρικό γεγονός στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου να ήταν η επίθεση με δράστη τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν , ωστόσο στις ΗΠΑ αυτό που συζητείται, επίσης, τα τελευταία 24ωρα είναι το φόρεμα που διάλεξε η Τζένιφερ Ροσέ, η σύζυγος του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ Αφορμή η ανάρτηση στο Χ της 18χρονης influencer Έλα Ντέβι που αυτοπροσδιορίζεται ως «σοσιαλίστρια κοσμική», η οποία συγκέντρωσε πάνω από 6 εκατομμύρια views. Σε αυτή έγραψε ότι «η σύζυγός του Χέγκσεθ φόρεσε φόρεμα από το Temu στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου» και έβαλε και στις σχετικές φωτογραφίες.Στο ίδιο κλίμα ο λογαριασμός Diet Prada στο Instagram που σχολιάζει στιλιστικές επιλογές επωνύμων στην οποία επισημαίνεται ότι «η σύζυγος του Πιτ Χέγκσεθ φόρεσε ρούχα από το εξωτερικό... παρά τις εθνικιστικές ιδεολογίες του κόμματός του».Σύμφωνα με τον Guardian το φόρεμα της Ροσέ μοιάζει με ένα από το Shein αξίας 42 δολαρίων. «Αυτό το στοιχείο προκάλεσε αντιδράσεις. Το Shein είναι μια γιγαντιαία κινεζική αγορά γρήγορης μόδας και το Temu είναι η απάντηση της χώρας στην Amazon ενώ ο Χέγκσεθ υποστηρίζει τον εθνικισμό και το "πρώτα η Αμερική". Οι ΗΠΑ συνεχίζουν επίσης να εμπλέκονται σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, και ο σύζυγος της Ροσέ έχει μιλήσει ανοιχτά για την απειλή που βλέπει να αποτελεί το έθνος για τον κόσμο» σχολιάζει η βρετανική ιστοσελίδα.Η απάντηση ήρθε από την ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ η οποία έγραψε για τη Ροσέ: «Φαίνεται καταπληκτική. Νόμιζα ότι η αριστερά είχε να κάνει με το να "τρώει τους πλούσιους"; Τώρα θέλεις να βάλεις στο μάτι κάποια που δεν σπατάλησε 10.000 δολάρια σε ένα φόρεμα που θα φορέσει μόνο μία φορά;».«Ο Χέγκσεθ είναι ένα ανόητος, αλλά το ACAB περιλαμβάνει και την αστυνομία της μόδας» σχολίασε ένας δεύτερος.

