Ο Χέγκσεθ υπερασπίζεται τον αμυντικό προϋπολογισμό του Τραμπ ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων - Πυρά σε επικριτές για τον πόλεμο με το Ιράν
Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το αίτημα της κυβέρνησης για αυξημένες αμυντικές δαπάνες ανταποκρίνεται στις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις, κάνοντας λόγο για έναν «ιστορικό» προϋπολογισμό

Την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων υπερασπίστηκε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατά την ακρόαση στο Κογκρέσο, τονίζοντας ότι αντανακλά την «επείγουσα φύση της παρούσας συγκυρίας» και ασκώντας ταυτόχρονα έντονη κριτική σε όσους αμφισβητούν τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το αίτημα της κυβέρνησης για αυξημένες αμυντικές δαπάνες ανταποκρίνεται στις τρέχουσες γεωπολιτικές προκλήσεις, κάνοντας λόγο για έναν «ιστορικό» προϋπολογισμό. Παράλληλα, κατηγόρησε την προηγούμενη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν για ανεπαρκή χρηματοδότηση της άμυνας, σημειώνοντας ότι το υπουργείο του επιχειρεί «να αντιστρέψει αυτή τη συστημική φθορά».

Αναφερόμενος στη σύγκρουση με το Ιράν, εξέφρασε την πρόθεσή του να παρουσιάσει στο Κογκρέσο όσα χαρακτήρισε ως «εντυπωσιακή επιτυχία» των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, στράφηκε κατά των επικριτών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι «ο μεγαλύτερος αντίπαλος» είναι πλέον «οι ηττοπαθείς δηλώσεις» Δημοκρατικών και ορισμένων Ρεπουμπλικανών που ασκούν κριτική για τη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται μόλις στον δεύτερο μήνα.

«Η γενιά μου γνωρίζει πόσο διήρκεσαν οι πόλεμοι στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν», ανέφερε.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Δείτε Επίσης