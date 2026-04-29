Βίντεο από την επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, σε σταθερή κατάσταση οι δύο τραυματίες
Συνελήφθη ένας 45χρονος που επιχείρησε να επιτεθεί και σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του - Αρκετά με τα λόγια, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δράσει επειγόντως, τονίζει το ισραηλινό ΥΠΕΞ
Δύο άνδρες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπάρνετ του Λονδίνου, ενώ ένας 45χρονος συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Highfield Avenue.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο ύποπτος επιχείρησε να επιτεθεί και σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του με τις Αρχές να κάνουν χρήση taser για να τον ακινητοποιήσουν.
Δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 70 και 30 ετών, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο για τραύματα από μαχαίρι και στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την Daily Mail, βίντεο φαίνεται να έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης και της σύλληψης του άνδρα:
Ένας κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη σχεδόν μπροστά από το σπίτι του και τόνισε πως «ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχτηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από μια συναγωγή».
Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.
Και πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν επαρκούν ως απάντηση στο πρόβλημα, καλώντας την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις βαθύτερες αιτίες του αντισημιτισμού που, όπως αναφέρεται, εντείνεται στη χώρα.
BREAKING: A 45-year-old man suspected of stabbing two people in north London also tried to stab police officers before being Tasered and arrested, the Metropolitan Police say.— Sky News (@SkyNews) April 29, 2026
The Met's statement confirms earlier reports about the stabbing posted on X by a Jewish security group. pic.twitter.com/RMJdfDLblF
Η ανακοίνωση του ισραηλινού ΥΠΕΞ«Μετά από επιθέσεις σε συναγωγές, εβραϊκούς θεσμούς, ασθενοφόρα της κοινότητας και πλέον σε Εβραίους πολίτες στο Golders Green, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο» τονίζει το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.
Στην ίδια ανάρτηση υπογραμμίζεται ότι οι Εβραίοι πολίτες στη Βρετανία δεν θα έπρεπε να χρειάζονται περιπολίες ασφαλείας ή εθελοντικές ομάδες έκτακτης ανάγκης για να ζουν ανοιχτά ως μέλη της κοινότητάς τους.
«Αρκετά με τα λόγια. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δράσει αποφασιστικά και επειγόντως» καταλήγει το ισραηλινό ΥΠΕΞ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα