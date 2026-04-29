Δύο Εβραίοι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια του Λονδίνου, συνελήφθη ο δράστης
Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Golders Green - Πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στα βόρεια του Λονδίνου, όταν άνδρας εντοπίστηκε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής επιχειρώντας να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς.
Σύμφωνα με την εθελοντική οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, μέλη της έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.
Οι δύο άνδρες φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Ένας κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη σχεδόν μπροστά από το σπίτι του και τόνισε πως «ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχτηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από μια συναγωγή».
Και πρόσθεσε: «Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό».
'It feels that we are in a relentless time of seeing this age-old antisemitism rearing it's ugly head.'— Sky News (@SkyNews) April 29, 2026
Rabbi Miriam Berger reacts to reports of a stabbing in Golders Green in north-west London
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/hBoVhtjb0b
Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.
BREAKING: Two people have been stabbed in Golders Green this morning and a man has been arrested, a Jewish Security Group has said— Sky News (@SkyNews) April 29, 2026
Live updates: https://t.co/T5WN9iJrA2
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/nAwvunBVMp
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα