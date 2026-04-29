Δύο Εβραίοι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι στα βόρεια του Λονδίνου, συνελήφθη ο δράστης
Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Golders Green - Πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό, τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από επίθεση με μαχαίρι στο Golders Green, στα βόρεια του Λονδίνου, όταν άνδρας εντοπίστηκε να τρέχει σε κεντρικό δρόμο της περιοχής επιχειρώντας να επιτεθεί σε Εβραίους περαστικούς.

Σύμφωνα με την  εθελοντική οργάνωση της εβραϊκής κοινότητας Shomrim, μέλη της έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον ύποπτο. Λίγο αργότερα έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.


Οι δύο άνδρες φέρουν σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ανέφερε ότι η επίθεση συνέβη σχεδόν μπροστά από το σπίτι του και τόνισε πως «ο ένας άνδρας μαχαιρώθηκε έξω από καταστήματα και ο άλλος δέχτηκε επίθεση σε έναν παράδρομο, έξω από μια συναγωγή».

Την ίδια ώρα, μιλώντας στη Βουλή, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τόνισε ότι πρόκειται για «εξαιρετικά ανησυχητικό» περιστατικό.

Και πρόσθεσε:  «Έχει ξεκινήσει αστυνομική έρευνα και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή την έρευνα και να είμαστε απολύτως σαφείς όσον αφορά την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε από αυτά τα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό».
