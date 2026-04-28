Το σούπερ γιοτ των $500 εκατ. που πέρασε τα Στενά του Ορμούζ: Πώς συνδέεται με τον πλουσιότερο Ρώσο επιχειρηματία
Το πολυτελές σκάφος Nord απέπλευσε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και κατέπλευσε στη μαρίνα Al Mouj στη Μουσκάτ του Ομάν το πρωί της Κυριακής

Το πολυτελές σκάφος «Nord», που συνδέεται με στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, παρά τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό αυτού του κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου.

Ειδικότερα, το μήκους 142 μέτρων σούπερ γιοτ «Nord», το οποίο συνδέεται με τον υπό κυρώσεις Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ,  ταξίδεψε από το Ντουμπάι προς τη Μουσκάτ του Ομάν, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες ιδιωτικές θαλαμηγούς που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τους τελευταίους μήνες. 

Την ίδια ώρα, το Ιράν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επαναλειτουργία των Στενών. Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες από τα Στενά.

Ο Μορντάσοφ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον Πούτιν, δεν εμφανίζεται ως επίσημος ιδιοκτήτης του σκάφους, ωστόσο στοιχεία δείχνουν ότι το «Nord» είχε καταχωρηθεί το 2022 σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του. Η αξία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 500 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας Marine Traffic, το σκάφος απέπλευσε από το Ντουμπάι το βράδυ της Παρασκευής και κατέπλευσε στη μαρίνα Al Mouj στη Μουσκάτ το πρωί της Κυριακής.

Το Ιράν συνεχίζει να περιορίζει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα ιδιωτικά σκάφη αποφεύγουν την περιοχή, το «Nord» κατάφερε να περάσει με ρωσική σημαία.

Εν μέσω στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση, η Τεχεράνη εντείνει τις διπλωματικές επαφές με τη Μόσχα. Χτες, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε ιρανική αντιπροσωπεία στην Αγία Πετρούπολη, όπου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έκανε λόγο για «στρατηγική σχέση».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο Πούτιν ανέφερε ότι ο ιρανικός λαός «αγωνίζεται με θάρρος» για την κυριαρχία του απέναντι σε πιέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο Αραγτσί ανήρτησε φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη συνάντηση με τον Πούτιν και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, επισημαίνοντας ότι «τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν το βάθος της στρατηγικής συνεργασίας».

Ο Μορντάσοφ βρίσκεται υπό κυρώσεις από δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Παρά τις εκκλήσεις για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του, το σκάφος δεν έχει κατασχεθεί σε περιοχές όπως το Χονγκ Κονγκ και οι Μαλδίβες.

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος της «Severstal», της μεγαλύτερης εταιρείας χάλυβα και εξόρυξης της Ρωσίας. Με εκτιμώμενη περιουσία περίπου 37 δισ. δολαρίων, είναι ο πλουσιότερος Ρώσος πολίτης που περιλαμβάνεται στη λίστα του αμερικανικού επιχειρηματικού περιοδικού Forbes.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ίδιος επέβαινε στο «Nord» κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.
