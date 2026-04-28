Ο Κίμελ απαντά στις επιθέσεις της Μελάνια και του Λευκού Οίκου: Ήταν ένα «πειραγματάκι» για τη διαφορά ηλικίας 23 ετών
Το σχόλιο που έκανε για τη Μελάνια Τραμπ υπερασπίστηκε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, λίγες ημέρες πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.
Η Πρώτη Κυρία χαρακτήρισε την ατάκα του Κίμελ (η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα») ως «μισαλλόδοξη και βίαιη», ενώ ο Λευκός Οίκος κάλεσε το δίκτυο ABC να τον απολύσει.
Τρεις ημέρες μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος, ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, στην οποία παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να στόχευε μέλη της κυβέρνησης.
Ο Κίμελ υποστήριξε ότι το αστείο του ήταν «ένα πολύ ήπιο πείραγμα» για τη διαφορά ηλικίας των 23 ετών μεταξύ του προέδρου και της συζύγου του. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία και το γνωρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι έχει εκφραστεί επανειλημμένα κατά της οπλοκατοχής και της βίας.
Απαντώντας στις επικρίσεις, σχολίασε: «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας πρέπει να απορρίπτεται. Ίσως ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να γίνει μια συζήτηση με τον σύζυγό σας».
Η Μελάνια Τραμπ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος», χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «διαβρωτικά».
Ο πρόεδρος Τραμπ, μέσω του Truth Social, δήλωσε ότι τα σχόλια του Κίμελ συνιστούν «κάλεσμα σε βία» και ζήτησε την άμεση απομάκρυνσή του από το ABC και τη Disney.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να κατηγορούν τον παρουσιαστή ότι ενθαρρύνει την πολιτική βία.
Ο ένοπλος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, συνελήφθη στο σημείο και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, καθώς και για παραβάσεις περί οπλοκατοχής. Οι Τραμπ απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν από την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton.
Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026
People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to…
