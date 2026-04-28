Ο Κίμελ απαντά στις επιθέσεις της Μελάνια και του Λευκού Οίκου: Ήταν ένα «πειραγματάκι» για τη διαφορά ηλικίας 23 ετών
«Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας πρέπει να απορρίπτεται. Ίσως ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να γίνει μια συζήτηση με τον σύζυγό σας» είπε ο παρουσιαστής, απευθυνόμενος στη Μελάνια Τραμπ

Το σχόλιο που έκανε για τη Μελάνια Τραμπ υπερασπίστηκε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ, λίγες ημέρες πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

Η Πρώτη Κυρία χαρακτήρισε την ατάκα του Κίμελ (η Μελάνια Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα») ως «μισαλλόδοξη και βίαιη», ενώ ο Λευκός Οίκος κάλεσε το δίκτυο ABC να τον απολύσει.

Τρεις ημέρες μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος, ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, στην οποία παρευρίσκονταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ενδέχεται να στόχευε μέλη της κυβέρνησης.

Ο Κίμελ υποστήριξε ότι το αστείο του ήταν «ένα πολύ ήπιο πείραγμα» για τη διαφορά ηλικίας των 23 ετών μεταξύ του προέδρου και της συζύγου του. «Δεν ήταν σε καμία περίπτωση προτροπή σε δολοφονία και το γνωρίζουν», είπε, προσθέτοντας ότι έχει εκφραστεί επανειλημμένα κατά της οπλοκατοχής και της βίας.

Απαντώντας στις επικρίσεις, σχολίασε: «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας πρέπει να απορρίπτεται. Ίσως ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι να γίνει μια συζήτηση με τον σύζυγό σας».

Η Μελάνια Τραμπ, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν κάθε βράδυ στα σπίτια μας για να διαδίδουν μίσος», χαρακτηρίζοντας τα σχόλιά του «διαβρωτικά».



Ο πρόεδρος Τραμπ, μέσω του Truth Social, δήλωσε ότι τα σχόλια του Κίμελ συνιστούν «κάλεσμα σε βία» και ζήτησε την άμεση απομάκρυνσή του από το ABC και τη Disney.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να κατηγορούν τον παρουσιαστή ότι ενθαρρύνει την πολιτική βία.

Ο ένοπλος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν, συνελήφθη στο σημείο και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου, καθώς και για παραβάσεις περί οπλοκατοχής. Οι Τραμπ απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν από την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton.
Σχετικά Άρθρα

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Δείτε Επίσης