Επίθεση Λέβιτ κατά του Κίμελ της Αριστεράς: Συκοφαντούν τον Τραμπ ως φασίστα και τροφοδοτούν τη βία εναντίον του, υποστηρίζει
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταδίκασε την «κουλτούρα μίσους» που, όπως ισχυρίστηκε, προκάλεσε την απόπειρα στο δείπνο των ανταποκριτών

Την «ρητορική μίσους» κατά του προέδρου Τραμπ υπέδειξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σαν το αίτιο που προκάλεσε την απόπειρα κατά του Τραμπ το Σάββατο, στο δείπνο των ανταποκριτών.

Η Λέβιτ τα έβαλε και με την Αριστερά και τους Δημοκρατικούς για όσα υποστηρίζουν, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι «η αριστερή λατρεία του μίσους εναντίον του προέδρου και όλων όσων τον υποστηρίζουν» σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς.

«Όσοι συνεχώς -και ψευδώς- χαρακτηρίζουν και συκοφαντούν τον πρόεδρο ως φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη, τροφοδοτούν αυτό το είδος βίας. Η αριστερή λατρεία του μίσους εναντίον του προέδρου και όλων όσων τον υποστηρίζουν έχει προκαλέσει τον τραυματισμό και τον θάνατο πολλών ανθρώπων», ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, που διέκοψε την άδεια εγκυμοσύνης η οποία είχε αρχίσει την Παρασκευή.

«Με δεδομένη την απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου και κορυφαίων αξιωματούχων, αισθάνθηκα ότι θα ήταν σώφρον να είμαι εδώ σήμερα», εξήγησε.  «Οι Δημοκρατικοί συγκρίνουν Τραμπ με τον Χίτλερ, αυτές είναι απεχθές δηλώσεις», είπε σε άλλο σημείο.

Η Λέβιτ τα έβαλε όμως και με τον δημοφιλή παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τον οποίο η Μελάνια Τραμπ έβγαλε μια οργισμένη ανακοίνωση. «Ποιος λογικός άνθρωπος θα έλεγε ότι μια σύζυγος θα χαιρόταν για την πιθανή δολοφονία του άντρα της;» αναρωτήθηκε η Λέβιτ σχετικά με το σχόλιο του Κίμελ ότι η Τραμπ «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα».

Σχετικά με το μανιφέστο του δράστη, η Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους: «Ρωτήστε τους εαυτούς σας πόσο διαφορετική είναι η ρητορική αυτού του σχεδόν δολοφόνου από αυτή που διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα και ακούτε σε διάφορα φόρουμ κάθε μέρα; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά».

Για τον Τραμπ η εκπρόσωπος είχε μόνο εγκωμιαστικά λόγια να πει: «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος, είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του» είπε και πρόσθεσε ότι «η ψυχραιμία του Τραμπ εν μέσω του χάους, ενώ για άλλη μια φορά κάποιος προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη».

Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι «αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες τόσο σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του».

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει με αυτόν τον γενναίο πράκτορα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά, και ο πράκτορας διαβεβαίωσε τον πρόεδρο ότι ήταν καλά», επισήμανε η εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι «εξαιρετικά ευγνώμονες προς τα γενναία μέλη» της ασφάλειας που ανέλαβαν δράση και ιδίως προς τον ηρωικό πράκτορα που δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.

Αλλά ακόμη περισσότερο η εκπρόσωπος είπε στους συντάκτες ότι «το έργο της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου δεν είναι απλώς ένα διασκεδαστικό έργο για τον πρόεδρο Τραμπ, όπως θα διαβάσετε στα μέσα ενημέρωσης. Είναι στην πραγματικότητα κρίσιμο για την εθνική μας ασφάλεια».
