Επίθεση Λέβιτ κατά του Κίμελ της Αριστεράς: Συκοφαντούν τον Τραμπ ως φασίστα και τροφοδοτούν τη βία εναντίον του, υποστηρίζει
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου καταδίκασε την «κουλτούρα μίσους» που, όπως ισχυρίστηκε, προκάλεσε την απόπειρα στο δείπνο των ανταποκριτών
Η Λέβιτ τα έβαλε και με την Αριστερά και τους Δημοκρατικούς για όσα υποστηρίζουν, φτάνοντας στο σημείο να ισχυριστεί ότι «η αριστερή λατρεία του μίσους εναντίον του προέδρου και όλων όσων τον υποστηρίζουν» σκότωσε και τραυμάτισε πολλούς.
«Όσοι συνεχώς -και ψευδώς- χαρακτηρίζουν και συκοφαντούν τον πρόεδρο ως φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία και τον συγκρίνουν με τον Χίτλερ για να κερδίσουν πολιτικά οφέλη, τροφοδοτούν αυτό το είδος βίας. Η αριστερή λατρεία του μίσους εναντίον του προέδρου και όλων όσων τον υποστηρίζουν έχει προκαλέσει τον τραυματισμό και τον θάνατο πολλών ανθρώπων», ισχυρίστηκε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, που διέκοψε την άδεια εγκυμοσύνης η οποία είχε αρχίσει την Παρασκευή.
«Με δεδομένη την απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου και κορυφαίων αξιωματούχων, αισθάνθηκα ότι θα ήταν σώφρον να είμαι εδώ σήμερα», εξήγησε. «Οι Δημοκρατικοί συγκρίνουν Τραμπ με τον Χίτλερ, αυτές είναι απεχθές δηλώσεις», είπε σε άλλο σημείο.
BREAKING: Press Secretary Karoline Leavitt rips Jimmy Kimmel for his "disgusting" parody calling First Lady Melania Trump an 'expectant widow':
“Who in their right minds says a wife would be glowing over the potential murder of her beloved husband?”
“This kind of rhetoric about… pic.twitter.com/TcbFcb5YxJ
BREAKING: "We can't allow these crazy people to let us be afraid. We have to keep moving forward, showing up, doing our job, celebrating our country, and doing what we know is right.
"But certainly we'd like to see the rhetoric against this president and his supporters toned… pic.twitter.com/ap5p8lhfkM
Σχετικά με το μανιφέστο του δράστη, η Λέβιτ είπε στους δημοσιογράφους: «Ρωτήστε τους εαυτούς σας πόσο διαφορετική είναι η ρητορική αυτού του σχεδόν δολοφόνου από αυτή που διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα και ακούτε σε διάφορα φόρουμ κάθε μέρα; Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά».
Για τον Τραμπ η εκπρόσωπος είχε μόνο εγκωμιαστικά λόγια να πει: «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος, είναι πρόθυμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του» είπε και πρόσθεσε ότι «η ψυχραιμία του Τραμπ εν μέσω του χάους, ενώ για άλλη μια φορά κάποιος προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη».
Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι «αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Τραμπ σε δύο χρόνια. Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει επαναλαμβανόμενες τόσο σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του».
«Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει με αυτόν τον γενναίο πράκτορα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά, και ο πράκτορας διαβεβαίωσε τον πρόεδρο ότι ήταν καλά», επισήμανε η εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία είναι «εξαιρετικά ευγνώμονες προς τα γενναία μέλη» της ασφάλειας που ανέλαβαν δράση και ιδίως προς τον ηρωικό πράκτορα που δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr