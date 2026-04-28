Ο Πούτιν λέει πως έλαβε μήνυμα από τον Χαμενεΐ εν μέσω φημών για την κατάστασή της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν
«Η Μόσχα θα κάνει ό,τι ανταποκρίνεται στα συμφέροντά σας» , είπε ο Ρώσος πρόεδρος στη συνάντηση με τον Ιρανό ΥΠΕΞ - «Η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας», το σχόλιο Αραγτσί
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ούτε έχει ακουστεί δημοσίως από τότε που ανακοινώθηκε ως διάδοχος του πατέρα του πριν από περισσότερες από έξι εβδομάδες.
«Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για υγεία και ευημερία», είπε τη Δευτέρα ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
«Βλέπουμε πόσο θαρραλέα και ηρωικά πολεμά ο ιρανικός λαός για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του», ανέφερε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «θα κάνει ό,τι ανταποκρίνεται στα συμφέροντά σας και στα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η ειρήνη θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν».
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσία στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη «σταθερότητα και το βάθος» των διμερών σχέσεων.
«Ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε σημαντικές ανακατατάξεις.
Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν το βάθος και τη δυναμική της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς οι σχέσεις μας συνεχίζουν να ενισχύονται, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία», αναφέρει ο Ιρανός ΥΠΕΞ στο μήνυμά του στο Χ.
Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας και την πραγματική ισχύ του Χαμενεΐ έχουν ενταθεί, λόγω της παρατεταμένης απουσίας του, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.
Πηγή είχε δηλώσει στο CNN τον περασμένο μήνα ότι ο Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι, μώλωπα στο αριστερό μάτι και ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο στο ίδιο κύμα πληγμάτων που σκότωσε τον πατέρα του και ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν.
Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ παραμένει ζωντανός, αν και σημείωσε ότι δεν είναι σαφές πόση αξιοπιστία διαθέτει ο νέος ανώτατος ηγέτης στο εσωτερικό του Ιράν.
«Δεν έχουμε αποδείξεις ότι δεν είναι ζωντανός. Νομίζω ότι το ερώτημα μεταξύ του να είναι ζωντανός και του να είναι στην εξουσία είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News.
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
Άλλο δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικής τηλεδιάσκεψης και εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων για μείζονα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου και των νέων διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα