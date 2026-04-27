Οι φρουροί του Τραμπ πυροβόλησαν πέντε φορές κατά του ενόπλου στο δείπνο, πιθανόν χτύπησαν έναν δικό τους
Οι πράκτορες εξουδετέρωσαν τον Κόουλ Τόμας Άλεν μόνο όταν σκόνταψε και έπεσε, αναφέρει η Daily Mail
Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, που προστατεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ πυροβόλησαν πέντε φορές κατά του άνδρα που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρει η Daily Mail.
Ωστόσο, παρά το μπαράζ πυροβολισμών, δεν κατάφεραν να τον χτυπήσουν ενώ μάλιστα ενδέχεται να χτύπησαν κατά λάθος και έναν από τους δικούς τους πράκτορες, αποκάλυψε ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.
Όπως ακόμη πρόσθεσε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, οι πράκτορες εξουδετέρωσαν τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν, μόνο όταν σκόνταψε και έπεσε ενώ προσπαθούσε να παραβιάσει ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
Ο πράκτορας που χτυπήθηκε από σφαίρα στο στήθος (είχε αλεξίσφαιρο γιλέκο και επέζησε) πυροβόλησε πέντε φορές, χωρίς να πετύχει τον δράστη, διευκρίνισε ο γενικός εισαγγελέας.
Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου και άλλα δύο αδικήματα σχετικά με όπλα και, σε περίπτωση που καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ακόμη και την ποινή των ισοβίων.
«Ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει με αυτόν τον γενναίο πράκτορα για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά» που δέχτηκε τη σφαίρα (αν και ήταν από το όπλο του δράστη, όχι των πρακτόρων), είπε νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.
Πρόσθεσε ότι «ο πράκτορας διαβεβαίωσε τον πρόεδρο ότι ήταν καλά» και ανέφερε ότι ο Τραμπ και η Πρώτη Κυρία είναι «εξαιρετικά ευγνώμονες προς τα γενναία μέλη» της ασφάλειας που ανέλαβαν δράση και ιδίως προς τον ηρωικό πράκτορα που δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα