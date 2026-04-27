Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 30 Μαΐου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Μάλτας
Λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του ο Ρόμπερτ Αμπέλα ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στα social media ότι ζήτησε  από τον πρόεδρο της χώρας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία

Ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα, ανακοίνωσε σήμερα (27/4) με μία ανάρτηση στα social media του πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τις 30 Μαΐου, λίγους μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς θητείας του.

Ειδικότερα, ο 48χρονος πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Μάλτας τη διάλυση του κοινοβουλίου και ότι θα είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχή θητεία, υποσχόμενος «σταθερότητα» σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, κυρίως μεσούσης της σύγκρουσης στο Ιράν.

«Η χώρα μας χρειάζεται μια εκλεγμένη κυβέρνηση --με νέα θητεία-- επικεντρωμένη μόνο στις ανάγκες της χώρας δεδομένων όλων των προκλήσεων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε --και οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι», δήλωσε.

Αφότου αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Μαλτέζος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να «προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα, όποια κι αν είναι η εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης».

Το Εργατικό Κόμμα θέλει να εξασφαλίσει μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη.

Στην αντιπολίτευση, ο νέος αρχηγός του (συντηρητικού) Εθνικιστικού Κόμματος, Άλεξ Μποργκ, θα αντιμετωπίσει την πρώτη του εκλογική δοκιμασία.
