Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον
Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίθεση που σημειώθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για την απόπειρα επίθεσης που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση του τραυματία.
«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί τα γεγονότα μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και υπεύθυνο ασφαλείας», αναφέρει η τουρκική προεδρία.
«Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ τα συλλυπητήριά του για την απόπειρα επίθεσης που σημειώθηκε στην Ουάσιγκτον, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι το περιστατικό συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου, εκφράζοντας παράλληλα ευχές για ταχεία ανάρρωση του τραυματία.
«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θεωρεί τα γεγονότα μια αποτρόπαια ενέργεια κατά της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάρρωση στον τραυματισμένο αστυνομικό και υπεύθυνο ασφαλείας», αναφέρει η τουρκική προεδρία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
