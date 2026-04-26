Ξένοι ηγέτες καταδικάζουν την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: «Η βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία»
Hγέτες από όλο τον κόσμο να καταδικάζουν απερίφραστα το περιστατικό και να στέλνουν μηνύματα υπέρ της δημοκρατίας και της ελευθερίας του Τύπου
Παράλληλα, εξέφρασαν την ανακούφισή τους για το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, τονίζοντας ότι η βία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή σε καμία δημοκρατική κοινωνία.
Με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αποτελεί μια σαφή υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία. Είναι ανακούφιση ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, όμως τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη».
The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 26, 2026
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε την «απαράδεκτη» επίθεση και εξέφρασε την «υποστήριξή» του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.
The armed attack targeting the President of the United States last night is unacceptable. Violence has no place in a democracy. I extend my full support to Donald Trump.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2026
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε την «επίθεση που σημειώθηκε απόψε κατά του προέδρου». «Η βία δεν είναι ποτέ η απάντηση. Η ανθρωπότητα δεν θα προοδεύσει παρά με την δημοκρατία, την συνύπαρξη και την ειρήνη», έγραψε στο Χ ο ισπανός πρωθυπουργός.
Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente @realDonaldTrump.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2026
La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz.
«Σοκαρισμένος» δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «Κάθε επίθεση εναντίον των δημοκρατικών θεσμών ή εναντίον της ελευθερίας του Τύπου πρέπει να καταδικάζεται με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα», δήλωσε ο Στάρμερ μέσω του λογαριασμού του στο X.
I am shocked by the scenes at the White House Correspondents’ Dinner in Washington overnight.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 26, 2026
Any attack on democratic institutions or on the freedom of the press must be condemned in the strongest possible terms.
It is a huge relief that @POTUS, the First Lady and all those…
«Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.
Μέσω του X, η ευρωπαία αξιωματούχος δήλωσε επίσης «ανακουφισμένη» για το γεγονός ότι είναι ασφαλείς όλοι οι άνθρωποι που συμμετείχαν σ' αυτή τη δεξίωση.
«Μια εκδήλωση που επρόκειτο να τιμήσει τον ελεύθερο Τύπο, ποτέ δεν θα έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή τρόμου», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.
Relieved that everyone who attended, including President Trump, are safe after the shooting at the White House Correspondents’ Dinner.— Kaja Kallas (@kajakallas) April 26, 2026
Political violence has no place in a democracy.
An event meant to honour a free press should never become a scene of fear. I wish the injured…
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε «ανακουφισμένος» που ο πρόεδρος, η πρώτη κυρία και όλοι οι προσκεκλημένοι είναι ασφαλείς». Η πολιτική βία δεν έχει θέση σε μία δημοκρατία», έγραψε στο Χ ο καναδός πρωθυπουργός.
I am relieved that the President, the First Lady, and all guests are safe following reports of gunfire at the White House Correspondents’ Dinner in Washington tonight.— Mark Carney (@MarkJCarney) April 26, 2026
Political violence has no place in any democracy and my thoughts are with all those who have been shaken by…
«Ανακούφιση» εξέφρασαν και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, η πρόεδρος του Μεξικού Κλόντια Σέινμπαουμ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ενώ «σοκαρισμένος» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ.
Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026
Deeply shocked by the disturbing shooting incident at the White House Correspondents’ Association Dinner in Washington, D.C., a short while ago.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 26, 2026
Relieved to know that President Trump, the First Lady, and other attendees are safe.
My thoughts and prayers are with him, and I wish…
