Τραμπ μετά την ακύρωση της αποστολής στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με Ιράν: «Έχουμε όλα τα χαρτιά, αν θέλουν να μιλήσουν ας τηλεφωνήσουν»
Ιράν ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ Αμπάς Αραγτσί Πακιστάν

Τραμπ μετά την ακύρωση της αποστολής στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με Ιράν: «Έχουμε όλα τα χαρτιά, αν θέλουν να μιλήσουν ας τηλεφωνήσουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε εσωτερικές διαμάχες στην ιρανική ηγεσία και έκανε λόγο για νέα πρόταση από την Τεχεράνη μετά την ακύρωση του ταξιδιού των Γουίτκοφ και Κούσνερ

Τραμπ μετά την ακύρωση της αποστολής στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με Ιράν: «Έχουμε όλα τα χαρτιά, αν θέλουν να μιλήσουν ας τηλεφωνήσουν»
Με σκληρή ρητορική απέναντι στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση της αποστολής Αμερικανών απεσταλμένων στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ έχουν όλα τα χαρτιά», ενώ η Τεχεράνη αμφισβητεί τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας και ανεβάζει τους τόνους για τα Στενά του Ορμούζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, καθ’ οδόν προς τον Λευκό Οίκο, ανέφερε: «Δεν πρόκειται να ταξιδεύουμε 15 ή 16 ώρες για να συναντήσουμε ανθρώπους που κανείς δεν γνωρίζει», εξηγώντας ότι οι απεσταλμένοι του δεν θα συναντούσαν την ηγεσία του Ιράν.



Αναφερόμενος στον Τζέι Ντι Βανς, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, τους χαρακτήρισε «πολύ ικανούς», αλλά υπογράμμισε ότι «δεν θα συναντούσαν τον ηγέτη της χώρας, αλλά άλλους ανθρώπους, και αποφάσισα ότι δεν θα το κάνουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι Ιρανοί τσακώνονται μεταξύ τους για την ηγεσία», εκτιμώντας ότι «δεν θέλουν να ηγηθούν, γιατί έχουμε εξουδετερώσει δύο επίπεδα ηγεσίας».



«Έχουμε όλα τα χαρτιά» – Το μήνυμα προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν υπάρχει λόγος καθυστέρησης στις εξελίξεις: «Θα διαπραγματευτώ με όποιον χρειαστεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο ημέρες. Όταν θέλουν, μπορούν να με καλέσουν. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social επανέλαβε τη θέση του, γράφοντας: «Ακύρωσα το ταξίδι των εκπροσώπων μου στο Ισλαμαμπάντ. Χάνεται πολύς χρόνος στα ταξίδια και υπάρχει τεράστια σύγχυση στην ηγεσία τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι. Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, αυτοί κανένα. Αν θέλουν να μιλήσουν, ας τηλεφωνήσουν».

Τραμπ μετά την ακύρωση της αποστολής στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με Ιράν: «Έχουμε όλα τα χαρτιά, αν θέλουν να μιλήσουν ας τηλεφωνήσουν»


Νέα πρόταση από το Ιράν μετά την ακύρωση

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι, λίγο μετά την ανακοίνωση της ακύρωσης, η Ουάσινγκτον έλαβε νέα πρόταση από την ιρανική πλευρά.

«Μας έδωσαν ένα έγγραφο που έπρεπε να είναι καλύτερο. Ενδιαφέρον είναι ότι μέσα σε 10 λεπτά από την ακύρωση, λάβαμε ένα νέο, πολύ καλύτερο», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Όταν ρωτήθηκε για το περιεχόμενο της πρότασης, απάντησε ότι το Ιράν προσέφερε «πολλά, αλλά όχι αρκετά».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχειρίας με το Ιράν, απάντησε: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».



Διπλωματικές κινήσεις Ιράν και μετακινήσεις στην περιοχή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, βρέθηκε στο Πακιστάν για συνομιλίες με αξιωματούχους της χώρας, πριν αναχωρήσει για τη Μουσκάτ του Ομάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι παρουσίασε «ένα βιώσιμο πλαίσιο για τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν είναι σαφές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πράγματι σοβαρές στη διπλωματία».



Ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί ενδέχεται να επιστρέψει στο Πακιστάν μετά την ολοκλήρωση των επαφών στο Ομάν, χωρίς να είναι σαφές αν αυτό θα οδηγήσει σε επανέναρξη συνομιλιών με την αμερικανική πλευρά.

Πακιστάν: Ρόλος διαμεσολαβητή στην κρίση

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαιώνοντας ότι το Ισλαμαμπάντ θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, τόνισε ότι το Πακιστάν παραμένει «έντιμος και ειλικρινής διαμεσολαβητής», ενώ εξέφρασε την εκτίμησή του για την αποστολή ιρανικής αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου για συνομιλίες.



Στενά του Ορμούζ: Στρατηγική προτεραιότητα για το Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υπογράμμισαν ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ αποτελεί «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, ανέφεραν ότι ο έλεγχος της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της στην περιοχή.
11 ΣΧΟΛΙΑ

