Καθοριστική στρατηγική ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ απέναντι στις ΗΠΑ, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Η Τεχεράνη συνδέει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού με την αποτροπή και την αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελεί την «καθοριστική στρατηγική» της Τεχεράνης στη σύγκρουσή της με τις ΗΠΑ.
«Ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και η διατήρηση του αποτρεπτικού αποτελέσματος που προκύπτει για την Αμερική και τους υποστηρικτές του Λευκού Οίκου στην περιοχή είναι η καθοριστική στρατηγική της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δήλωσαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα