Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν χειρότερος από τον Επστάιν, λέει ο σκηνοθέτης του Leaving Neverland
Ο Νταν Ριντ εξαπολύει σκληρή κριτική για την απουσία αναφορών στις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη νέα ταινία με τίτλο “Michael”, για τη ζωή του εκλιπόντος καλλιτέχνη
Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει η νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον με τίτλο «Michael», σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, με τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», Νταν Ριντ, να προχωρά σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις λέγοντας μάλιστα πως ήταν χειρότερος από τον Τζέφρι Επστάιν.
Ο Ριντ αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο η ταινία προσεγγίζει τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», υποστηρίζοντας ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του. Όπως δήλωσε: «Πώς μπορείς να πεις μια αυθεντική ιστορία για τον Μάικλ Τζάκσον χωρίς να αναφέρεις ποτέ το γεγονός ότι κατηγορήθηκε σοβαρά για κακοποίηση παιδιών;».
Σε ακόμη πιο σκληρό τόνο πρόσθεσε: «Λέει ότι οι άνθρωποι δεν νοιάζονται που ήταν παιδόφιλος. Κυριολεκτικά, οι άνθρωποι απλώς δεν νοιάζονται. Πιστεύω ότι πολλοί απλώς αγαπούν τη μουσική του και κλείνουν τα αυτιά τους. Και εκτός αν υπάρχουν πραγματικά αποδεικτικά βίντεο του Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα 7χρονο παιδί, δεν ξέρω τι θα ήταν αρκετό για να αλλάξει γνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους».
Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Το “Leaving Neverland” έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν φαίνεται να καταλαβαίνουν: αν φέρεις μια αγωγή, δεν παίρνεις χρήματα μέχρι να κερδίσεις στο δικαστήριο. Και όταν κερδίζεις, αυτό σημαίνει ότι έχεις αποδείξει την υπόθεσή σου».
Αναφερόμενος στον σκηνοθέτη της ταινίας, υπογράμμισε: «Για τον Αντουάν Φουκουά να κατηγορεί ανθρώπους για αρπαγή χρημάτων είναι κάπως ειρωνικό. Μου φαίνεται ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ταινία απλώς βγάζουν χρήματα».
Πρόσθεσε επίσης: «Αν κάποιος κερδίζει χρήματα, αυτό είναι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον και οι άνθρωποι που εργάστηκαν σε αυτή τη βιογραφική ταινία. Οι Γουέιντ Ρόμπσον και Τζέιμς Σάφτσουκ δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεντ από τις κατηγορίες τους».
Σε άλλο σημείο σημείωσε: «Ο Τύπος φαίνεται να στηρίζει τον “μηχανισμό” Τζάκσον. Η περιουσία και η βάση των θαυμαστών του έχουν πάντα διασφαλίσει ότι η κριτική συνοδεύεται από επιθέσεις και δυσφήμιση. Υπάρχουν πολλά χρήματα που μπορούν να κερδηθούν από οποιαδήποτε σύνδεση με το brand του Τζάκσον».
Και κατέληξε: «Αν μπορείς να συμμετέχεις στην επιτυχία αυτής της ταινίας, τότε αυτό είναι καλό για εσένα. Πολλοί θα αγνοήσουν τυχόν ενστάσεις και θα πουν απλώς ότι είναι μια καλή μουσική ταινία, παραβλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν χειρότερος και από τον Τζέφρι Έπσταϊν».
Από την πλευρά του, ο Αντουάν Φουκουά απάντησε στις επικρίσεις δηλώνοντας: «Μερικές φορές οι άνθρωποι κάνουν άσχημα πράγματα για χρήματα».
Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φούκουα, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Παρασκευή με βαθμολογία κοινού 96% στο Rotten Tomatoes από περισσότερες από 1.000 τηλεθεάσεις, παρά το γεγονός ότι επικρίθηκε ευρέως από τους κριτικούς. Η ταινία καταγράφει την άνοδο του βασιλιά της ποπ από παιδικό αστέρι του Τζάκσον 5 σε είδωλο της δεκαετίας του 1980, η οποία ολοκληρώνεται γύρω στο 1988 και παραλείπει τις μεταγενέστερες κατηγορίες για κακοποίηση που αρνήθηκε και για τις οποίες αθωώθηκε.
