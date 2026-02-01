Τα ηχητικά του Τζάκσον για ανήλικα: Θα αυτοκτονούσα αν δεν ξαναέβλεπα παιδιά, ερωτεύονται την προσωπικότητα μου και μπαίνω σε μπελάδες

Η σειρά «The Trial» παρουσιάζει άγνωστες μέχρι σήμερα ηχογραφήσεις και επιστρέφει στην πολύκροτη δίκη του 2005, όπου ο Τζάκσον αθωώθηκε

The Trial» επαναφέρει στο προσκήνιο τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του



Σε μία από τις ηχογραφήσεις ο Τζάκσον ακούγεται να λέει: «Αν μου έλεγες τώρα… “Μάικλ, δεν θα μπορούσες ποτέ ξανά να δεις παιδί”… θα αυτοκτονούσα». Σε άλλο απόσπασμα αναφέρει: «Τα παιδιά θέλουν απλώς να με αγγίξουν και να με αγκαλιάσουν», ενώ σε διαφορετικό σημείο δηλώνει: «Τα παιδιά καταλήγουν να ερωτεύονται την προσωπικότητά μου. Μερικές φορές αυτό με βάζει σε μπελάδες».



Δείτε το βίντεο



Το ντοκιμαντέρ εντάσσει τα συγκεκριμένα αποσπάσματα στο πλαίσιο των καταγγελιών που είχαν διατυπωθεί εναντίον του Τζάκσον, προκαλώντας εκ νέου συζήτηση γύρω από τη στάση και τη συμπεριφορά του απέναντι σε ανηλίκους. Πηγή που επικαλείται σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι «υπάρχει κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο και ανησυχητικό στην προσκόλληση του Μάικλ Τζάκσον στα παιδιά», προσθέτοντας πως το να ακούγεται η φωνή του να μιλά για αυτά με αυτόν τον τρόπο, υπό το βάρος των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση, «γεννά ερωτήματα για την ψυχική του κατάσταση, τη νοοτροπία του και, δυστυχώς, τις προθέσεις του».







Το «The Trial» αναμένεται να προβληθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Φεβρουαρίου, επαναφέροντας μια από τις πιο αμφιλεγόμενες υποθέσεις στην ιστορία της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας.

Η δίκη του Μάικλ Τζάκσον Η ποινική δίκη του Μάικλ Τζάκσον διεξήχθη το 2005 στην Καλιφόρνια, έπειτα από καταγγελίες ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικο αγόρι στο ράντσο Neverland. Ο Τζάκσον κατηγορήθηκε για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, απρεπείς πράξεις και απόπειρα επηρεασμού μάρτυρα, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Η δίκη διήρκεσε περίπου τέσσερις μήνες, με εκτενή κατάθεση μαρτύρων, ιατρικών και ψυχολογικών εκτιμήσεων, καθώς και προβολή προηγούμενων εξωδικαστικών διακανονισμών, χωρίς όμως να συνδέονται άμεσα με την υπόθεση. Στις 13 Ιουνίου 2005, το σώμα των ενόρκων έκρινε ομόφωνα τον Μάικλ Τζάκσον αθώο για όλες τις κατηγορίες, και ο καλλιτέχνης αφέθηκε ελεύθερος.



Υπήρξε και άλλο ντοκιμαντέρ που διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες σε βάρος του Μάικλ Τζάκσον, το «Leaving Neverland», το οποίο προβλήθηκε το 2019 από το HBO και το Channel 4. Το ντοκιμαντέρ βασίστηκε στις μαρτυρίες δύο ανδρών, του Γουέιντ Ρόμπσον και του Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον Τζάκσον όταν ήταν παιδιά, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τη σχέση τους μαζί του και τις συνθήκες υπό τις οποίες, όπως είπαν, εξελίχθηκαν οι πράξεις. Οι ισχυρισμοί τους αφορούσαν περίοδο πριν από τη δίκη του 2005, στην οποία κανένας από τους δύο δεν κατέθεσε. Το ντοκιμαντέρ προκάλεσε διεθνή αντιδράση, επανέφερε τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση και οδήγησε σε αποσύρσεις τραγουδιών του Τζάκσον από ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολιτιστικούς φορείς. Η οικογένεια και οι κληρονόμοι του Τζάκσον απέρριψαν κατηγορηματικά το περιεχόμενο του «Leaving Neverland», χαρακτηρίζοντάς το ψευδές και επισημαίνοντας ότι ο καλλιτέχνης είχε αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο και δεν βρισκόταν εν ζωή για να απαντήσει στους ισχυρισμούς.



Φωτογραφία άρθρου: JM Enternational / Shutterstock Editorial / Profimedia