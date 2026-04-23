Οι κριτικοί κατακεραυνώνουν την ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, ανάμεσα στα βιογραφικά φιλμ με τη χειρότερη βαθμολογία

Αρκετά πρόσωπα-κλειδιά στη ζωή του Τζάκσον αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ταινία, μεταξύ αυτών και η αδελφή του, Τζάνετ. «Της έγινε πρόταση και την αρνήθηκε ευγενικά, οπότε πρέπει να σεβαστείτε την επιθυμία της», δήλωσε η ΛαΤόγια Τζάκσον στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα του Michael στο Χόλιγουντ.Η κόρη του Τζάκσον, Πάρις, έχει επίσης επιτεθεί στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι θεώρησε το σενάριο «ανειλικρινές». «Θα φτιάξουν αυτό που θέλουν να φτιάξουν. Ο βασικός λόγος που δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα είναι επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε χαρούμενοι με αυτό», είχε πει η Πάρις τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Η ταινία χαϊδεύει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι των θαυμαστών του πατέρα μου που εξακολουθεί να ζει μέσα σε μια φαντασίωση, και αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό», συνέχισε.«Το θέμα με αυτές τις βιογραφικές ταινίες είναι ότι είναι Χόλιγουντ. Είναι ένας κόσμος φαντασίας — δεν είναι αληθινός. Όμως σου πουλιέται ως αληθινός και πολλά είναι ωραιοποιημένα... η αφήγηση ελέγχεται. Υπάρχουν πολλές ανακρίβειες και πολλά ξεκάθαρα ψέματα. Στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν μου ταιριάζει καθόλου. Δεν μου αρέσει η ανειλικρίνεια».