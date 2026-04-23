Οι κριτικοί κατακεραυνώνουν την ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, ανάμεσα στα βιογραφικά φιλμ με τη χειρότερη βαθμολογία
Απλοϊκή, άτολμη και γεμάτη κραυγαλέες παραλείψεις, γράφουν για το Michael
Η νέα βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον μπορεί να κυριαρχεί στο box office, δεν έχει εντυπωσιάσει όμως τους κριτικούς που την κατακεραυνώνουν. Το Michael συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες για βιογραφικό φιλμ των τελευταίων ετών στην ιστοσελίδα συγκέντρωσης κριτικών Rotten Tomatoes.
Αφού έκανε ντεμπούτο με μόλις 27% θετικές κριτικές στην πλατφόρμα — ποσοστό που έκτοτε ανέβηκε στο 34% — το Michael υπολείπεται πλέον της βιογραφικής ταινίας για τον Μπομπ Ντίλαν A Complete Unknown (82%), της ταινίας για τον Ρόμπι Γουίλιαμς Better Man (89%) και του οσκαρικού Oppenheimer (93%).
Άλλες βιογραφικές ταινίες που ξεπέρασαν αισθητά το Michael στις κριτικές είναι το The Apprentice (82%), που καταγράφει την άνοδο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η βιογραφική ταινία του 2023 για την Πρισίλα Πρίσλεϊ Priscilla (84%) και το Ferrari (73%) για τον Ιταλό οδηγό αγώνων Έντσο Φεράρι.
Ακόμη και το I Wanna Dance with Somebody του 2022 για τη Γουίτνεϊ Χιούστον, που είχε τύχει «χλιαρής» υποδοχής, τα πήγε καλύτερα με 43%, ενώ το επίσης επικριμένο από τους κριτικούς βιογραφικό φιλμ του 2024 για την Έιμι Γουάινχαουζ, Back to Black, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μόλις μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το Michael, με 35%. Η μόνη μεγάλη βιογραφική ταινία που τα πήγε χειρότερα στις κριτικές είναι το Reagan του 2024, με τον Ντένις Κουέιντ στον ρόλο του Ρόναλντ Ρίγκαν, το οποίο έχει μόλις 18%.
Παρά τις αντιδράσεις, το Michael διαμορφώνεται ως μεγάλη εμπορική επιτυχία στο box office. Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία οδεύει προς άνοιγμα 150 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Στην Αμερική ενδέχεται να καταγράψει το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία για βιογραφική ταινία για έναν άνθρωπος της μουσικής σκηνής, με περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα.
Σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, το Michael ακολουθεί τη διαδρομή του θρυλικού καλλιτέχνη, από την εποχή των Jackson 5 έως και το ξεκίνημα της σόλο καριέρας του. Τον «βασιλιά της ποπ» υποδύεται ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον.
Οι κριτικοί έχουν επιτεθεί στην ταινία για την «εξωραϊσμένη» απεικόνιση της ζωής του Μάικλ Τζάκσον, με το BBC News να τη χαρακτηρίζει «μια άχρωμη και μόλις επαρκή τηλεταινία ημερήσιου προγράμματος». Εξίσου σκληρός ήταν και ο Μπράιαν Βάινερ της Daily Mail, ο οποίος χαρακτήρισε τη βιογραφική ταινία «απλοϊκή, άτολμη και γεμάτη κραυγαλέες παραλείψεις».
Μία από τις μεγαλύτερες επικρίσεις αφορά στην απόφαση να μην συμπεριληφθούν οι κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών, που σημάδεψαν μεγάλο μέρος της καριέρας του θρυλικού τραγουδιστή. Σύμφωνα με το Variety, η ταινία διάρκειας 127 λεπτών αρχικά ολοκληρωνόταν με την άφιξη ερευνητών στο ράντσο Neverland του Τζάκσον για αναζήτηση αποδεικτικών στοιχείων, ενώ μεγάλο μέρος της τρίτης πράξης αφορούσε αρχικά τις συνέπειες αυτών των καταγγελιών.
Ωστόσο, η πλοκή που αφορούσε τις κατηγορίες για κακοποίηση παιδιών αφαιρέθηκε από την ταινία, όταν οι παραγωγοί συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ρήτρα σε διακανονισμό με ένα από τα άτομα που είχαν κατηγορήσει τον Τζάκσον, η οποία απαγόρευε την απεικόνιση ή ακόμη και την αναφορά του σε οποιαδήποτε ταινία. Έτσι, οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να γυρίσουν νέο φινάλε, κάτι που καθυστέρησε την κυκλοφορία της ταινίας περίπου κατά έναν χρόνο.
Αρκετά πρόσωπα-κλειδιά στη ζωή του Τζάκσον αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ταινία, μεταξύ αυτών και η αδελφή του, Τζάνετ. «Της έγινε πρόταση και την αρνήθηκε ευγενικά, οπότε πρέπει να σεβαστείτε την επιθυμία της», δήλωσε η ΛαΤόγια Τζάκσον στους δημοσιογράφους στην πρεμιέρα του Michael στο Χόλιγουντ.
Η κόρη του Τζάκσον, Πάρις, έχει επίσης επιτεθεί στην ταινία, υποστηρίζοντας ότι θεώρησε το σενάριο «ανειλικρινές». «Θα φτιάξουν αυτό που θέλουν να φτιάξουν. Ο βασικός λόγος που δεν είπα τίποτα μέχρι τώρα είναι επειδή ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα είστε χαρούμενοι με αυτό», είχε πει η Πάρις τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Η ταινία χαϊδεύει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι των θαυμαστών του πατέρα μου που εξακολουθεί να ζει μέσα σε μια φαντασίωση, και αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι με αυτό», συνέχισε.
«Το θέμα με αυτές τις βιογραφικές ταινίες είναι ότι είναι Χόλιγουντ. Είναι ένας κόσμος φαντασίας — δεν είναι αληθινός. Όμως σου πουλιέται ως αληθινός και πολλά είναι ωραιοποιημένα... η αφήγηση ελέγχεται. Υπάρχουν πολλές ανακρίβειες και πολλά ξεκάθαρα ψέματα. Στο τέλος της ημέρας, αυτό δεν μου ταιριάζει καθόλου. Δεν μου αρέσει η ανειλικρίνεια».
