Στο φως χιλιάδες αρχεία για τον Έπσταϊν, άλλα γνωστά και άλλα για πρώτη φορά: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον και Μικ Τζάγκερ

Γκισλέιν Μάξγουελ και Κρις Τάκερ

Ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον και o Έπσταϊν με μια μεγάλη τούρτα γενεθλίων

Ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται επίσης σε μια εικόνα που περιλαμβάνεται σε αυτήν την τελευταία παρτίδα.Ο Μάντελσον απολύθηκε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, μετά την εμφάνιση στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και φωτογραφιών, που έδειχναν τη σχέση του με τον Έπσταϊν.Μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, σημειώνει το CNN, αλλά υπάρχουν και έγγραφα που πιθανόν ως σήμερα ήταν άγνωστα.Το υπουργείο δεν δίνει λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες, πού και πότε έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, ή ποια πρόσωπα εικονίζονται.Καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανεξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, οι κορυφαίοι εισαγγελείς λένε ότι δεν έχουν ακόμη βρει στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν εκβίασε εξέχουσες προσωπικότητες - ούτε έχουν αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ποινικές έρευνες.Αυτός ο ισχυρισμός, τον οποίο είχε κάνει το τμήμα προηγουμένως τον Ιούλιο, θα μπορούσε να συνεχίσει να τροφοδοτεί την απογοήτευση όσων ζητούν περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία μετά τα χρόνια κακοποίησης από τον Έπσταϊν.Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «η πιο διαφανής στην ιστορία» και σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει έρευνα για τους Δημοκρατικούς που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.Σε ανακοίνωση που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «προστατεύεται από ό,τι επακολουθήσει», λέγοντας ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και είχε διακόψει τη σχέση τους πριν αυτά τα εγκλήματα έρθουν στο φως.