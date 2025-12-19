Στο φως χιλιάδες αρχεία για τον Έπσταϊν, άλλα γνωστά και άλλα για πρώτη φορά: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον και Μικ Τζάγκερ
Μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, αλλά υπάρχουν και έγγραφα που ως σήμερα ήταν άγνωστα - Σε πολλές φωτογραφίες εικονίζεται το εσωτερικό πολυτελών κατοικιών, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης «ξεσκονίζουν» τα αρχεία για εντοπισμό νέου υλικού
Χιλιάδες αρχεία -έγγραφα και φωτογραφίες- που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά την Παρασκευή.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έπειτα από νόμο που είχε την υποστήριξη και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών, δημοσίευσε μεγάλο μέρος του υλικού, αν και τυπικά είχε την υποχρέωση να το δημοσιεύσει στο σύνολό του.
Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό ΕΔΩ.
Αν και πολλές από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται να έχουν τίποτα το ουσιαστικό (για παράδειγμα εικονίζεται το εσωτερικό κατοικιών), υπάρχει και υλικό με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του, όπως τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπιλ Κλίντον, αλλά και τον Μικ Τζάγκερ.
Οι δύο τελευταίοι εικονίζονται με μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει κρυφτεί, γιατί προφανώς είναι θύμα.
Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο Κλίντον μαζί με την Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργό του Έπσταϊν και μια άγνωστη γυναίκα σε πισίνα εσωτερικού χώρου.
Ακόμη, εμφανίζεται ο Κλίντον με τον Μάικλ Τζάκσον, την Νταϊάνα Ρος και τρία άγνωστα πρόσωπα.
Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται η Γκισλέιν Μάξγουελ μαζί με τον Αμερικανό κωμικό Κρις Τάκερ και ένα τρίο πρόσωπο σε κάποιο αεροδρόμιο.
Ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται επίσης σε μια εικόνα που περιλαμβάνεται σε αυτήν την τελευταία παρτίδα.
Ο Μάντελσον απολύθηκε από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Σερ Κιρ Στάρμερ από τη θέση του πρέσβη στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, μετά την εμφάνιση στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και φωτογραφιών, που έδειχναν τη σχέση του με τον Έπσταϊν.
Μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, σημειώνει το CNN, αλλά υπάρχουν και έγγραφα που πιθανόν ως σήμερα ήταν άγνωστα.
Το υπουργείο δεν δίνει λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες, πού και πότε έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, ή ποια πρόσωπα εικονίζονται.
Καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανεξετάζει εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, οι κορυφαίοι εισαγγελείς λένε ότι δεν έχουν ακόμη βρει στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Έπσταϊν εκβίασε εξέχουσες προσωπικότητες - ούτε έχουν αποκαλύψει στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες ποινικές έρευνες.
Αυτός ο ισχυρισμός, τον οποίο είχε κάνει το τμήμα προηγουμένως τον Ιούλιο, θα μπορούσε να συνεχίσει να τροφοδοτεί την απογοήτευση όσων ζητούν περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία μετά τα χρόνια κακοποίησης από τον Έπσταϊν.
Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων, μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «η πιο διαφανής στην ιστορία» και σημείωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει έρευνα για τους Δημοκρατικούς που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.
Σε ανακοίνωση που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής ο εκπρόσωπος του Μπιλ Κλίντον κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι «προστατεύεται από ό,τι επακολουθήσει», λέγοντας ότι ο πρώην πρόεδρος δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν και είχε διακόψει τη σχέση τους πριν αυτά τα εγκλήματα έρθουν στο φως.
