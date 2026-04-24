Ιδού τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά για τα οποία μας απειλεί η Ρωσία

Το Dassault Rafale είναι επισήμως ένα μαχητικό πολλαπλού ρόλου. Στην πράξη, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής από αέρος. Εξοπλισμένο με τον υπερηχητικό πύραυλο ASMP-A — εμβέλειας περίπου 500 χιλιομέτρων — μπορεί να πλήξει στρατηγικούς στόχους με πυρηνική κεφαλή υψηλής ισχύος, πριν καν το αντιληφθεί ο αντίπαλος.

Στις εκδόσεις Rafale B και Rafale M αποτελεί τον βασικό φορέα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, σχεδιασμένο για αποστολές βαθιάς διείσδυσης σε περιβάλλον υψηλής απειλής. Η επιχειρησιακή του φιλοσοφία βασίζεται στην επιβιωσιμότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα πλήγματος, με «αιχμή του δόρατος» τον υπερηχητικό πύραυλο ASMP-A, που εκτοξεύεται από ασφαλή απόσταση.

Το Rafale μπορεί να εκτελεί πυρηνικές αποστολές πέρα από 1.800 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με εναέριο ανεφοδιασμό αποκτά σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια.