Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Ιδού τα γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά για τα οποία μας απειλεί η Ρωσία
Όταν η Ρωσία προειδοποιεί την Ευρώπη και την Ελλάδα να μην φιλοξενήσουν «γαλλικά πυρηνικά βομβαρδιστικά», δεν μιλά για τεράστια αεροσκάφη του Ψυχρού Πολέμου, αλλά για κάτι πολύ πιο σύγχρονο, πολύ πιο ευέλικτο και πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.
Το Dassault Rafale είναι επισήμως ένα μαχητικό πολλαπλού ρόλου. Στην πράξη, αποτελεί σήμερα τον πυρήνα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής από αέρος. Εξοπλισμένο με τον υπερηχητικό πύραυλο ASMP-A — εμβέλειας περίπου 500 χιλιομέτρων — μπορεί να πλήξει στρατηγικούς στόχους με πυρηνική κεφαλή υψηλής ισχύος, πριν καν το αντιληφθεί ο αντίπαλος.
Στις εκδόσεις Rafale B και Rafale M αποτελεί τον βασικό φορέα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής, σχεδιασμένο για αποστολές βαθιάς διείσδυσης σε περιβάλλον υψηλής απειλής. Η επιχειρησιακή του φιλοσοφία βασίζεται στην επιβιωσιμότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα πλήγματος, με «αιχμή του δόρατος» τον υπερηχητικό πύραυλο ASMP-A, που εκτοξεύεται από ασφαλή απόσταση.
Το Rafale μπορεί να εκτελεί πυρηνικές αποστολές πέρα από 1.800 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με εναέριο ανεφοδιασμό αποκτά σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια.
